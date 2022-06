Sommersperrung Die Bettlachstrasse im Grenchner Stadtzentrum ist ab sofort für Motorfahrzeuge gesperrt Im Bereich des Marktplatzes / Zytplatzes ist die Bettlachstrasse für drei Monate nur für Fussgänger und Velofahrer passierbar. Sie sollen ungestört im Grenchner Stadtzentrum flanieren können.

Die Sperrung gilt ab heute Montag für drei Monate. Oliver Menge

Nachdem sich vor Jahren der Gemeinderat dazu durchgerungen hatte, die Bettlachstrasse im Sommer zu sperren, ist es ab heute wieder so weit: Drei Monate lang dürfen Motorfahrzeuge den Bereich im Zentrum nicht mehr befahren. Der Werkhof und Stadtgrün Grenchen haben am Montagmorgen die grossen Holz-Pflanzenkübel mit Bäumchen drin und einen grossen Blumentopf an die Einfahrten gestellt.

Der Bereich ist von Westen her für Anwohnerinnen und Anwohner weiterhin gestattet, die ihr Fahrzeug in einem Hinterhof parkieren. Auf der Ostseite beginnt die Sperrung unmittelbar Eingangs Zytplatz / Marktplatz. Die Zufahrt zu den Geschäften an der Bettlachstrasse westlich des Zytplatzes und zum Eta-Parkplatz sind weiterhin gewährleistet.

Die Sperrung gilt für Autos, Motorräder und Motorfahrräder. Velos und Fussgänger sind erlaubt.