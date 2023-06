Sommer-Serenaden Beschwingt in den Sommer: Gesang und Orchestermusik auf der Parktheater-Terrasse Der Männerchor Canta Gaudio am Freitag und das Stadtorchester Grenchen am Sonntag: Zwei Musikformationen laden zu Open-Air-Serenaden im Parktheater ein.

Am Freitag und Sonntag wird im Parktheater für Serenaden mit Canta Gaudio oder dem Stadtorchester aufgedeckt. Bild: zvg

«Sommer-Melodien» heisst es erstmals am kommenden Freitagabend. Am schon fast traditionellen Anlass unterhält die Kleinformation von Canta Gaudio im Parktheater-Garten das Publikum mit sommerlichen Liedern bei kulinarischen Genüssen aus der Küche des Restaurants Parktheater. Der Eintritt ist frei.

Im Männerchor Canta Gaudio leben ein paar Sänger dem Motto «Singen aus Freude» besonders nach. Sie haben gerne zusätzliche Proben und Auftritte auf sich genommen und die sogenannte «Kleinformation» gebildet. Die acht bis zehn Sänger aus dem Gesamtchor pflegen unter der Leitung des Vizedirigenten, Pianisten und Arrangeurs Jürg M. Rickli ein breites Liedersortiment. Zusätzlich konnten sie unter der Leitung der neune Dirigentin Carola Glaser ihre A-cappella-Qualitäten verbessern.

Kleinformation von Canta Gaudio. Bild: zvg

Das Repertoire umfasst Countrysongs, Liebeslieder, Spirituals, Balladen, Schlager und Heimatlieder. Eine nicht kleine Auswahl davon ist am Konzert am Freitagabend ab 19 Uhr zu hören. Bereits ab 18 Uhr können sich die Gäste aus der Küche verwöhnen lassen und einen Tisch im Garten reservieren.

Am Sonntagabend um 19 Uhr geht es beschwingt und open air mit dem Stadtorchester Grenchen weiter: «Wir spielen einige Stücke von Astor Piazzolla (1921–1992), einem argentinischen Tango-Komponisten und -Musiker. Er war ein Schüler der grossen Nadia Boulanger, der den traditionellen Tango mit klassischer Musik verbunden hat zum Tango Nuevo», erklärt Wiebke Holberg, Vorstandsmitglied im Stadtorchester.

Serenade des Stadtorchesters auf der Terrasse des Parktheaters. Bild: Hanspeter Bärtschi

Der zweite Komponist im Programm ist der Franzose Michel Legrand (1932–2019), der unter anderem auch als Filmmusik-Komponist viele Auszeichnungen erhalten hat. Zu hören sein werden der berühmte Titel «The Windmills of Your Mind» aus dem Film «The Thomas Crown Affair» oder «I Will Wait for You» aus «Die Regenschirme von Cherbourg» und weitere.

«Der Reiz des Programms liegt in dem Kontrast zwischen den sehr rhythmischen Tangos von Piazzolla und den lyrischen Gesangsstücken von Legrand», sagt Holberg. Als Gesangssolistin konnte die Sopranistin Carola Glaser engagiert werden. Es gibt auch drei Solobeiträge aus dem Orchester, von Andreas Allemann, Aline Wyss und Liv Peters. Der Eintritt ist frei (Kollekte).

Bei schlechtem Wetter finden die beiden Serenaden im Foyer des Parktheaters statt.