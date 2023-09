Smart City Lab Virtuelle Expedition in den Untergrund von Grenchen Strom, Wasser, Gas, Kommunikation und mehr: Das Smart City Lab Grenchen lädt am Donnerstag zu einem Anlass über die städtische Infrastruktur im Untergrund unter dem Thema: «Das städtische Nervensystem: Wie funktionieren unsere Versorgungsnetze?»

Montage von Glasfaserkabeln - auch dies wird ein Thema sein an der Tagung des Smart City Lab vom Donnerstag. Bild: Carlo Reguzzi / KEYSTONE

Die Zukunft der städtischen Versorgungsnetze steht im Mittelpunkt des bevorstehenden Anlasses «Das städtische Nervensystem» am Donnerstag, 28. September. «Diese essenzielle Infrastruktur ist von entscheidender Bedeutung für das Überleben und den Fortschritt einer Stadt, insbesondere angesichts der steigenden Bevölkerungszahlen und der wachsenden Herausforderungen des Klimawandels.» Dies schreibt der Veranstalter Smart City Lab in einer Mitteilung.

Die Veranstaltung biete Gelegenheit, verschiedene Experten aus der Branche kennen zu lernen, die bereit sind, Einblicke in ihre tägliche Arbeit zu gewähren und zu erläutern, wie sie dazu beitragen, die lebenswichtige Infrastruktur am Laufen zu halten. Moderiert wird der Event am Donnerstag um 18.30 Uhr im Parktheater von von Susanne Sahli.

Folgende Vorträge und und Referenten stehen auf dem Programm:

Markus Flatt von EVU Partners: Titel: «Das Stromnetz - Herausforderungen im Stromnetz». Inhalt: Flatt wird die Struktur des Schweizer Stromnetzes beleuchten, von Swissgrid bis zur SWG, und die Herausforderungen im Kontext der Energiewende ansprechen.

Niels Schou von der GAG: Titel: «Das Telekommunikationsnetz - FTTH Grenchen – Schritt in die Zukunft». Inhalt: Niels Schou wird die Entwicklung von Gedanken zur Umsetzung des FTTH (Fiber to the Home) in Grenchen darstellen.

Roger Gloor von Energie Service Biel: Titel: «Das Wassernetz - steigende Anforderungen an die Trinkwasserversorgungen». Inhalt: Roger Gloor wird auf Themen wie Trinkwasserqualität, die Herausforderung mit der Quagga Muschel, Wasseraufbereitung im Seebecken und den Bau sowie Betrieb des Wassernetzes eingehen.

Thomas Rüegger von der Baudirektion Grenchen: Titel: «Das Abwassersystem - Siedlungsentwässerung der Stadt Grenchen». Inhalt: Thomas Rüegger wird das Abwassersystem der Stadt Grenchen von der Liegenschaft bis zur ARA (Abwasserreinigungsanlage) vorstellen und Einblicke in private Abwasseranlagen geben.

Marc Keller von Digital Survey AG: Titel: «Das Strassennetz - 3D Daten des Strassenraum in Ingenieurgenauigkeit». Inhalt: Marc Keller wird erläutern, wie hochpräzise 3D Mobile Mapping Befahrungen dazu verwendet werden, den Strassenraum zu vermessen und wie diese Daten für Strassenzustandsanalysen und Strassenbauprojekte genutzt werden.

Die Referenten stehen im Anschluss an ihre Vorträge für Fragen aus dem Publikum zur Verfügung, Susanne Sahli wird die Diskussion moderieren. Anschliesssend wird ein Apéro serviert. (mgt)