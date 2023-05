Seniorentheater Grenchen Stilsicheres Ensemble lässt die Post abgehen Die monatelange Probe-Arbeit hat sich gelohnt: Das Theater «Jawohl» von Iris Minder hat mit einem neuen Stück überzeugt.

Die Produktion kommt amüsant und temporeich daher, spart dabei aber auch ernste Themen nicht aus. Bild: José R. Martinez

Das Ensemble des Theaters «Jawohl» unterhielt die Anwesenden im Eusebiushof am Freitagabend an der Uraufführung von «Bei uns geht die Post ab» bestens. Autorin und Regisseurin Iris Minder hat ein witziges und gewitztes Stück verfasst, die einzelnen Rollen so mit Text versehen, dass sich die Protagonistinnen und Protagonisten ganz offensichtlich wohlfühlten und den ihnen zugedachten Part leidenschaftlich und glaubwürdig interpretierten.

So spielten, tanzten und sangen sie sich in der gut einstündigen Vorstellung in die Herzen der Zuschauenden. Die Produktion kommt amüsant und temporeich daher, spart dabei aber auch ernste Themen nicht aus. Pointierte Dialoge, selbstironische Einschübe und Szenen mit Situationskomik sorgen für viel Heiterkeit. Dazu hält das Schauspiel den Spannungsbogen aufrecht.

Autorin und Regisseurin Iris Minder beim Vorwort. Bild: José R. Martinez

In der Bar «Antikegge» von Ramon (Tony Zweili), einem spanischstämmigen Witwer mit Charme, treffen sich vorwiegend ältere Habitués: Die umtriebige Bardame Sandy (Franziska Beck), die beiden Handy-Junkies Emmi (Jolanda Bider) und Moni (Susi Reinhart), die erfahrene und flirtwillige Lotti (Rosmarie Urben) und der zumeist in sich ruhende Raffi (Markus Zahler). Beobachtet werden sie von einem picknickenden Duo (Ernst Moser und Therese Gerber), das lapidare und stimmige Kommentare von sich gibt.

Der angeregte Small-Talk wird jäh unterbrochen durch das Auftauchen von Erika (Heidi Heller), die ziemlich aufgelöst und ratlos ihr gelbes Postbüchlein schwenkend, die Schliessung der nahen Post verkündet. Erika und ihr geliebtes Büchlein tauchen in der Folge immer wieder auf, belustigen als «Running Gag» die Zuschauerinnen und Zuschauer ebenso wie Raffis unverkrampfter Umgang mit unbezahlten Rechnungen, die als Mahnungen seinen Briefkasten zieren.

Die Theatervorstellung dauerte rund eine Stunde. Bild: José R. Martinez

Es folgt eine angeregte Diskussion über digitale und analoge Kompetenz, über Leistungsdruck und Rentabilität, über Applikationen und die verloren gegangene Fähigkeit des Briefeschreibens. Auf einem «Nebenschauplatz» duckst Lotti herum, da sie sich vergewissern will, dass Ramon ein «echter» Mann ist, was dieser als Stierkämpfer unter Beweis stellt.

Schliesslich raufen sich die Individualisten zu einem Team zusammen. Ein Briefschreibekurs soll angeboten werden, die Jungen will man ansprechen und erhofft von ihnen im Gegenzug digitale Hilfeleistung. T-Shirts werden angefertigt, Flugblätter gedruckt. Allein, die ganze Werbekampagne läuft ins Leere. Niemand interessiert sich für den Kurs. Dabei wurden doch bereits Dutzende von Briefen als Beispiele geschrieben. Was tun damit?

Diese Frage stellt sich auch das Publikum. Die Auflösung ist verblüffend, berührend und handgeschrieben: Die Zuschauenden werden so vom Ensemble (und insbesondere von Iris Minder) noch einmal reich beschenkt.