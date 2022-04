Schwingete Grenchen Das Rangschwingete in Grenchen wurde verschneit Nach der Corona-Zwangspause fand das Rangschwingete wieder statt. Trotz kaltem Wetter kamen 400 Besucherinnen und Besucher.

Rangschwinget in Grenchen mit rund 150 Jung- und grossen Schwingern. Sport, Schwingen, Corinne Glanzmann

Nach zwei Jahren Unterbruch konnte das jährliche Rangschwinget in Grenchen am Sonntag wieder durchgeführt werden. Der Schwingklub Grenchen mit dem neuen OK-Präsidenten Andreas Blatter wurde am Samstag zwar noch von Schnee überrascht, liess sich davon aber nicht beim Aufbau und der Vorbereitung der Schwingplätze beirren.

Bei Temperaturen um den Nullpunkt und Schneefall griffen 117 Jungschwinger und 54 Aktivschwinger ab 9 Uhr zusammen. Für die Jüngsten war es zum Teil das erste Schwingfest, weshalb die Nervosität wohl noch ein wenig höher war. Die Aktivschwinger nutzten das Schwingfest zur Standortbestimmung am Anfang der neuen Saison.

Durch den Tag wollte die Wettersituation nicht bessern, es zog sogar noch eine kalte Bise auf. Davon liessen sich 400 Besuchende nicht abschrecken und fanden den Weg zur Sportanlage Bahnhof Nord, um dem Schwingspektakel beizuwohnen.

Bei den Jüngsten mit Jahrgang 2013 und 2014 setzte sich Lars Balmer gegen Schenk Elias durch. Im Jahrgang 2011/2012 triumphierte Moritz Suter vor Kilian Schlup. Timo Gisler holte den Sieg der Kategorie 2009/2010, indem er im Schlussgang Lionel Zindel bodigte. Bei den ältesten Jungschwinger bezwang Valentin Scherz Nael Bohner. Der Aktive Urs Doppmann gewann gegen Adrian Odermatt.