Unbekannte Waffe Schwer Verletzter bei Schlägerei in Grenchen In Grenchen kam es Samstagnacht zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Es gab einen Verletzten.

Die Polizei musste wegen einer Schlägerei in Grenchen ausrücken. Symbobild: Bruno Kissling

Ein 27-jähriger Mann wurde in der Nacht auf Sonntag mit einem derzeit noch unbekannten Gegenstand schwer verletzt. In der Begegnungszone an der Grencher Solothurnstrasse war es zwischen mehreren Personen zu einer Schlägerei gekommen. Der Verletzte wurde vor Ort erstbetreut und danch von der Sanität ins Spital gebracht. Zwei Personen, eine 32-jährige Bulgarierin und ein 34-jähriger Bulgarier, konnten durch die Kantonspolizei Solothurn unmittelbar am Ereignisort angehalten und vorläufig festgenommen werden. (mma)