Schweizermeisterschaften im Velodrome versprechen Spannung pur

Kommenden Donnerstag werden im Tissot Velodrome die Schweizermeister der

Elite Herren und Damen im Omnium sowie die Swiss Champion der U17 Männer erkoren. Omnium ist

die Vielseitigkeitsprüfung. Sie wird auch an den Olympischen Spielen ausgetragen. Es gilt vier

Disziplinen (Scratch, Tempo Race, Ausscheidung und Punktefahren) zu absolvieren. Gefragt sind

Ausdauer, Souplesse bei den Zwischensprinten und natürlich taktisches Gespür. Meistens kommen

vor dem abschliessenden Punktefahren noch diverse Athleten für den Sieg in Frage. Der Modus ist

zudem so angelegt, dass die Zuschauenden jederzeit über die Gesamtwertung im Bilde sind und so

mitfiebern können.

Ein erlesenes Feld verspricht bei den Herren Spannung pur, heisst es in einer Medienmitteilung der Velodrome Suisse AG. Die letztjährigen Medaillengewinner Robin Froidevaux, Tristan Marguet und Claudio Imhof werden sich starker Konkurrenz erwehren müssen. Zu nennen sind da insbesondere Stefan Bissegger, der im letzten Jahr nur durch einen Sturz aus der Entscheidung gerissen wurde und Théry Schir, der bei der Track Cycling Challenge auf der gleichen Bahn die gesamte internationale Konkurrenz hinter sich liess. Zu beachten werden auch Nico Selenati und Lukas Rüegg sein.