Schulen Grenchen Ruth Bieri, die Leiterin des Schulkreises Kastels, hat demissioniert Grenchen muss für den Primarschulkreis Kastels eine neue Leitung suchen.

Schulhaus Kastels Grenchen Nikon Z6 / Oliver Menge

Ruth Bieri, Schulleiterin des Schulkreises Kastels, hat nach 6jähriger Tätigkeit bei der Stadt Grenchen per 30.09.22 ihre Demission eingereicht. Sie werde in der Stadt Bern, ihrem Lebensmittelpunkt, eine neue Herausforderung annehmen. Dies schreibt die Grenchner Schuldirektion in einer Mitteilung. Der kürzere Arbeitsweg lasse Ruth Bieri mehr Raum für Erholung und Freizeit.

Ruth Bieri, Schulleiterin Kreis Kastels Zvg / Solothurner Zeitung

Ruth Bieri war als Mitglied der Geschäftsleitung und als Ressortverantwortliche der Speziellen Förderung massgeblich am Aufbau und der Konsolidierung dieses Bereiches beteiligt. Sie schreibt in ihrer Kündigung gemäss der Medienmitteilung:«Ich durfte in der Zeit viele spannende Projekte entwickeln, Strukturen aufbauen und Ideen umsetzen. Die Arbeit mit einem grossen Team war lehrreich. Die Stadt Grenchen bot mir die dafür nötige Unterstützung.» - «Wir danken ihr für das Engagement und wünschen ihr viel Erfolg und alles Gute am neuen Wirkungsort», schreibt die Schuldirektion. Grenchen hat vier Schulkreise: die drei Primarschulkreise Halden, Kastels und Eichholz sowie die Sekundarschule im Zentrum. (at.)