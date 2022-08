Schulen Grenchen Diese Lehrerinnen und Lehrer unterrichten neu an Grenchens Schulen Die Stadt Grenchen hat die Lehrkräfte, welche neu in den Grenchner Schulen arbeiten, zu einem Begrüssungsapéro eingeladen.

Gruppenbild der am Begrüssungsapéro anwesenden Lehrerinnen und Lehrer. sbg

Am traditionellen Anlass, der jeweils zu Beginn des neuen Schuljahres stattfindet, werden den neuen Lehrkräften die Ansprechpersonen der Schulverwaltung vorgestellt. Auch auf die Angebote des Kunsthauses und des Kultur-Historischen Museums Grenchen für die Schulen wird hingewiesen.

Gesamtschulleiterin Nicole Hirt konnte rund zwei Dutzend neue Lehrerinnen oder Lehrer am Anlass in der Aula Schulhaus IV begrüssen. Insgesamt haben 33 Personen seit vergangen Herbst ihre Tätigkeit in Grenchen aufgenommen. Zurzeit arbeiten über 200 Lehrkräfte für die Grenchner Schule, die nach wie vor die grösste Volksschule im Kanton ist. Die neuen Grenchner Lehrkräfte nach Schulkreis:

Kastels: Michelle Rihs, Esther Widmer, Dominique Rihs, Lynn Retsch, Suada Jahiji, Jonas Hänggi, Sonia Cassaro, Sarah Luterbacher, Andrea Randegger. Kornelia Hui, Kathrin Dahl (und Sek. I), Helene Verciglio.

Halden: Djordje Vasiljevic, Peter Bader, Sarah Luterbacher, Jan Strässle, Iduna von Bonin, Lorena Marino, Jennifer Strohl, Rebekka Tschanz, Shana Ciarcià, Marina Gloor, Adrienne Jobin, Natalie Schild, Christoph Walter.

Eichholz:Caroline Petrucco, Bea Steffen, Leandra Wirth, Priska Jaquemet, Madlen Venetz, Helene Verciglio, Moesha Nosa.

Sek. I: Jérôme Mägli, Jacques Spälti, Roxane Barbey, Thomas Vils.