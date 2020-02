«Schon immer wollte ich Pilot werden»: Über den Wolken von Grenchen nach Belp

«Ja, das Wetter lässt heute die Flüge zu.» David Ochsner schaut im Klassenzimmer gespannt auf den grossen interaktiven Bildschirm, auf dem das Radarbild der Niederschläge zu sehen ist. Gleichzeitig ist in vielen Ziffern und Zeichen das Wetter von Grenchen und anderen Schweizer Flugplätzen dargestellt.

Malva Unseld, Rafael Bossart und Johannes Wernz beurteilen ebenfalls die Wetterlage. Die Frau und die zwei Männer sind Pilotenschüler der Fluggesellschaft Swiss, absolvieren die European Flight Academy und sind zurzeit zum zweiten Mal während ihrer Ausbildung in Grenchen stationiert.

Neuer Hangar für die European Flight Academy

Es riecht nach frischer Farbe. Durch breite Fenster sieht man auf das Gelände des Grenchner Flugplatzes, die Wände sind mit hell gestrichenem Holz getäfert. Wir befinden uns im Obergeschoss des neuen Hangars, in dem neben der Rega auch die European Flight Academy, also die Pilotenschule der Swiss, ihre neue Bleibe gefunden hat. In den modernen Klassenräumen sitzen die Schüler hinter ihren Laptops, studieren Karten oder beschäftigen sich mit den Checklisten ihrer Flugzeugtypen. Im Büro der Fluglehrer drehen sich die Gespräche um das Wetter und die Flugaufträge des Tages.

Fluglehrer David Ochsner und Pilotenschüler Rafael Bossart ziehen sich in einen kleinen Raum zurück und besprechen beim Briefing den bevorstehenden Flug. Nachdem am Tag zuvor Grenoble angeflogen wurde, bleibt der heutige Flug in der Nähe. Für Rafael Bossart steht der dritte Instrumentenflug auf der zweimotorigen Diamond Aircraft DA-42 auf dem Programm. Auf ihn wartet ein intensiver Einsatz: Von Grenchen zum Funkfeuer Willisau, von dort ein Instrumentenanflug zum Flughafen Bern-Belp, dann wieder zurück nach Willisau, das ebenfalls der Ausgangspunkt für den Instrumentenanflug nach Grenchen ist. Das sind relativ kurze Wege, in denen alle Prozesse eines Instrumentenflugs zwei Mal durchgespielt werden können.

Beim Gang zum Flugzeug hängen die Wolken der abziehenden Front noch tief über dem Flugplatz. Die drei Flugschüler machen die DA-42 mit der Registrierung HB-LUJ und dem Namen «Grenchen» bereit und ziehen sie aus dem Hangar. «Diese Teamarbeit ist sehr wichtig. Da erkennen wir Fluglehrer, ob die Schüler einsatzfreudig, zuverlässig und hilfsbereit sind. Eigenschaften, die für einen Piloten benötigt werden», hält David Ochsner fest. Unter den beobachtenden Augen seines Fluglehrers programmiert Rafael Bossart den Flug ins System des Autopiloten. Er ist 23 Jahre alt, ist teilweise in Barcelona aufgewachsen und hat das Gymnasium in Bülach besucht. «Schon immer wollte ich Pilot werden», sagt er zu seiner Motivation für diesen Beruf, «quasi vom ersten Tag an.» Seit er die Matura absolviert hat, ist er auf gutem Weg dazu. Bereits hat er die Phasen der Grundausbildung in Grenchen und die dreimonatige Ausbildung in den USA hinter sich (siehe Kasten). Wenn alles weiterhin gut verläuft, sollte er in rund einem Jahr auf dem Copiloten-Sitz eines Verkehrsflugzeuges sitzen.