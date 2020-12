Schneeschuhwandern ist beliebt: Seit 15 Jahren gibt es auf dem Grenchenberg offizielle Trails

Geschäftiges Tun auf dem Fuchsboden des Grenchenbergs: Stangen, Wegweiser und Blachen werden ausgeladen, Werkzeuge werden in Rucksäcke gepackt, sogar ein Vorschlaghammer wird behändigt. Es ist Spätherbst. Eine Gruppe von Freiwilligen des Vereins Grenchen Tourismus macht sich auf, einen Trail für das Schneeschuhwandern zu markieren. Heute steht die Strecke vom Fuchsboden um die Egg bis zur Längschwang auf dem Programm. Alles muss rechtzeitig bereit sein, bevor der erste Schnee fällt, was inzwischen schon passiert ist.

Markierungen Eines der Ziele der Trails auf dem Grenchenberg ist die Kanalisierung der Schneeschuhsportlerinnen und -sportler. Mit anderen Worten: Dass nicht quer durch den Wald und damit durch die Einstände von Reh- und Gamswild gewandert wird. Christoph Speiser bestätigt, dass die Routen schon von Beginn weg mit Revierförster Patrik Mosimann, dem Grenchner Jagdverein Auerhahn sowie mit den Landwirten koordiniert worden sind. Die Trails befinden sich alle auf offiziellen Wanderwegen. Anton Pürro, Präsident des Jagdvereins Auerhahn vom kantonalen Revier 1 Grenchen Nord, hält fest, dass das Schneeschuhwandern nur auf den ausgeschilderten Strecken erfolgen sollte. Durch die wärmer gewordenen Winter hielten sich Reh und Gams auch von November bis März mehr auf den Höhen auf und suchten weniger die Nähe des Tals als früher. Deshalb sei es wichtig, ihre Einstände nicht zu durchqueren, um den Energiehaushalt der Tiere zu schonen. «Spuren zeigen aber», so Anton Pürro, «dass dies leider nicht immer der Fall ist.» Er appelliert deshalb an die Sportlerinnen und Sportler, ihre Wanderungen und die Natur nur auf den offiziellen Trails zu geniessen. (pbg)

Das Wandern mit Schneeschuhen ist en vogue. Seit 15 Jahren gibt es auf dem Grenchenberg ein entsprechendes Angebot mit ausgeschilderten Trails. Es sind momentan die einzigen offiziellen Routen im Kanton Solothurn. Dahinter steckt Grenchen Tourismus und viel Engagement von freiwilligen Helfern. Angeführt wird die ehrenamtliche Gruppe von Christoph Speiser. Er ist Mitglied des Vorstands und Leiter der Winteraktivitäten von Grenchen Tourismus. Als begeisterter Naturfreund ist er gerne draussen aktiv.

Rund 200 Pfähle werden eingeschlagen

Die Signalisierung der Schneeschuhtrails ist ein hartes Stück Arbeit. Der karge Waldboden bietet nur wenig Humus über dem Kalkgestein, sodass das Einschlagen der rund 200 Markierungspfähle oft mühsam ist. In den Waldstücken werden zur Signalisation der Strecke Blachen aufgespannt. «Da wissen wir am Abend jeweils, was wir gemacht haben und können gut einschlafen», schmunzelt Christoph Speiser. Nicht weniger als vier bis sechs Arbeitstage mit mehreren Personen sind im Herbst jeweils notwendig, um die Trails auszustecken.

Die Signalisation der Trails ist in pinker Farbe gehalten, was eine nationale Norm ist. Tatsächlich leuchten die Routen der Schneeschuhtrails in der App «Schweiz mobil» pink auf der Landeskarte auf. Zwei der vier Strecken auf dem Grenchenberg wurden in dieser App aufgenommen, nämlich die Routen «Fuchsboden» und «Wandfluh» mit den Nummern 211 und 212. Zusammen mit den Trails «Gländerwägli» und «Freiberger» sind auf dem Grenchenberg vier Strecken mit einer Gesamtlänge von rund 20 Kilometern ausgesteckt. «Die Routen sind mit dem öffentlichen Verkehr erreichbar und untereinander vernetzt, sodass man überall ein- oder aussteigen kann», erklärt Christoph Speiser.

Im Frühling kommt alles wieder weg

Fünf Tafeln geben beim Stierenberg, Wäsmeli, Unter- und Obergrenchenberg sowie Längschwang eine Übersicht über das Gebiet und die Trails. Dort ist jeweils auch QR-Code für Twint zu finden, über den Spenden für die Trails respektive Grenchen Tourismus willkommen sind. Obwohl alle Arbeit ehrenamtlich geleistet wird, fallen Material- und Autospesen an.