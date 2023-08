Schliessung Sinterwerke Verhandlungen zum Sozialplan abgeschlossen: «Wenn es schriftlich bestätigt wird, sind wir soweit zufrieden» Die Sinterwerke Grenchen werden Weihnachten 2024 geschlossen. Unter Beizug der Gewerkschaft Unia wurde ein Sozialplan erarbeitet.

«Wenn Sie mich heute fragen, sind wir 71 Mitarbeitende, wenn Sie in zwei Tagen anrufen sind wir noch 70.» So beschreibt Eskol Neubert, Werksleiter der Sinterwerke Grenchen, die aktuelle Situation im Industriebetrieb, dessen beabsichtigte Schliessung nun öffentlich bekannt wurde. Neubert leitet die Geschicke der Sinterwerke seit vergangenem Mai und hat jetzt die Aufgabe, den Betrieb abzuwickeln. Der Bieler, der seit fünf Jahren für die Sinterwerke arbeitet, ist der dritte Werksleiter in Grenchen innert zwei Jahren.

Eskol Neubert, Leiter Sinterwerke Grenchen. Bild: zvg

Einen genauen Zeitplan gebe es noch nicht, allein der Termin, dass am 24. 12. 2024 die Produktion eingestellt wird, stehe bisher fest. Danach würden die Maschinen abgebaut und zu unterschiedlichen Orten innerhalb und ausserhalb Europas verfrachtet. Was das Personal betrifft, bestehe die Herausforderung, den Betrieb noch für die anstehende Aufträge aufrecht zu erhalten und gleichzeitig die Angestellten bei der Jobsuche zu unterstützen.

Gespräche mit der lokalen Industrie

«Wer eine Stelle findet kann die Kündigungsfrist abkürzen», erklärt Neubert. Man versuche Hand zu bieten zu tragbaren Lösungen und wolle den Angestellten keine Steine in den Weg legen. Es fänden auch bereits Gespräche statt mit Vertretern von regionalen Firmen, um deren Personalbedarf abzuklären. Die Situation für gut qualifizierte Arbeitskräfte sei zurzeit alles andere als aussichtslos.

Ein Sozialplan für die Sinterwerke Grenchen ist in Aussicht. Bild: Andreas Toggweiler

Im Einvernehmen sei ein Kernteam definiert worden, das bis zum Schluss an Bord bleibe. Es sei zudem ein ein Sozialplan erstellt worden, der für alle Mitarbeitenden gilt, gibt Neubert weiter bekannt. «Ich denke, wir habe eine faire Lösung erarbeitet, die für alle annehmbar ist.»

Dies bestätigt Roberto Sanapo von der Personalkommission. Der langjährige Mitarbeiter arbeitet schon seit 23 Jahren für die Sinterwerke. «Auch wenn es kein Top-Resultat ist – zumindest in der mündlichen Version sind wir einverstanden mit dem Sozialplan. Wir warten jetzt alle gespannt auf die massgebliche schriftliche Version.» Diese dürfte gemäss seiner Einschätzung in etwa zwei Wochen vorliegen.

Das unter den gegebenen Umständen akzeptable Resultat sei nicht zuletzt dank der Unterstützung der Gewerkschaft Unia zustande gekommen. Dies obwohl nur wenige Mitarbeitende der Sinterwerke gewerkschaftlich organisiert sind und der Betrieb keinem Gesamtarbeitsvertrag unterstellt ist.