Schliessung Das Aus für die Poststelle Bettlach kommt definitiv Ende August Ab 29. August müssen Bettlacherinnen und Bettlacher ihre Postgeschäfte im VOI Migros-Partner erledigen – Geschäftskunden müssen künftig nach Grenchen fahren.

Die Poststelle Bettlach wird Ende August aufgehoben. Oliver Menge

In den letzten Tagen verschickte die Post Flyer an die Medien, in denen bekräftigt wird, was schon seit Monaten beschlossene Sache ist: Ab 29. August 2022 gibt es die Poststelle Bettlach nicht mehr. Postgeschäfte werden für Bettlacherinnen und Bettlacher ab diesem Datum im VOI Migros-Partner in Bettlach möglich sein.

Dort kann man künftig Pakete und Briefe Inland und Ausland – auch eingeschriebene – senden und empfangen, Rechnungen mit der PostFinance-Card, einer Maestro- oder V-PAY-Karte bezahlen und mit der Postcard Bargeld bis 500 Fr. beziehen, sofern der Migros-Partner so viel in der Kasse hat.

Nicht mehr möglich sind Bareinzahlungen. Auch fällt der Geschäftskundenschalter weg, Geschäftskunden müssen künftig nach Grenchen, um dort ihre Sendungen abzugeben. VOI bietet künftig auch Postfächer an.

Ganz vergeben sei der Kampf Bettlachs für den Beibehalt der Poststelle nicht gewesen, sagt Gemeindepräsidentin Barbara Leibundgut auf Anfrage. Immerhin habe man dadurch vier Jahre gewonnen.

Sie sei erst kürzlich von der Post eingeladen worden, den neuen Geschäftskundenschalter in Grenchen Mitte September zu besichtigen, auch Bettlacher Firmen seien informiert worden.