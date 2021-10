Scheuren Eine Viehschau mit Emotionen Die Viehschau der Viehzuchtgenossenschaft Büren a/A und des Viehzuchtvereins Gottstatt fand auf dem Hof der Familie Jenni in der Au statt.

Andreas Jenny mit Muni «Daddy». Margrit Renfer

Bei strahlendem Sonnenschein bot sich in der Au in Scheuren ein spezieller Anblick. 48 Kühe der VZG Büren a/A und des VZV Gottstatt und ein Stier standen zur traditionellen Viehschau in Reih und Glied. Alle frisch herausgeputzt, der Klassierung durch die Richter harrend. Die Landwirte genossen neben der Arbeit des Vorführens die paar Stunden mit Gleichgesinnten, den Austausch in der Festwirtschaft und im zweiten Jahr das Gastrecht für die Viehschau.

Emotional war die Vorführung des Stieres «Daddy». Vor gut einem Jahr, am Todestag des Senior-Au-Landwirtes geboren, verkörpert das Tier viel Erinnerung. Die lineare Beschreibung hat der Stier hinter sich, ebenso hat er die Haarprobe bestanden. Es fehlte noch die Vorführung vor den Richtern, damit «Daddy» nun auf dem Betrieb von Andreas Jenny eingesetzt werden kann. Da wünschten alle Anwesenden viel Glück und möglichst gute züchterische Nachkommen.

Links mit Simon Tschannen mit Kuh Zypern, rechts Jessica Walther mit Kuh Belinda. Margrit Renfer

Zur Miss Schöneuter wurde die Kuh Zypern von Hanspeter und Simon Tschannen,Sutz Mörigen gewählt, zur Miss Viehschau 2021 die Kuh Belinda von Walter Rolli, Brügg, gewählt.

Rangliste der Kategorien:

Klasse 8: Belinda 55 55 98, Walter Rolli, Brügg; Elvira 55 45 97, Hans-Peter und Simon Tschannen, Mörigen.

Klasse 7: Gala 55 55 98, Gloria 54 55 97, Walter Rolli; Leandra 55 45 97, Andreas Stotzer, Büren a/A; Tonia 54 45 96, Roman Bohner, Leuzigen, Gingin 54 45 96, Walter Rolli.

Klasse 6: Ontaria 54 45 96, Thomas Schaub, Rüti b/B; Sabrina 54 45 96, Andreas Stotzer; Ursina 54 44 95, Hans-Peter und Simon Tschannen.

Klasse 5: Sida 54 54 95 Andreas Stotzer; Umea 55 44 95 Hans-Peter und Simon Tschannen; Baylis 55 44 95 Walter Rolli; Nathalie 54 44 95 Mischa Scherrer, Lengnau; Leila 54 44 95 Roman_Bohner; Nizza 54 44 95, Nordica 44 45 95 Walter Rolli.

Klasse 3: Ronja 44 34 93, Roman Bohner ; Galaxic 43 44 93, Walter Rolli, Luana 43 44 93, Roman Bohner.

Klasse 2: Nikita 43 44 89, Walter Rolli, Wanda 43 34 89 Hans-Peter und Simon Tschannen.

Klasse 1 Zypern 43 44 89, Hans-Peter und Simon Tschannen, Luana 34 34 89, Ragusa 44 33 89, Andreas Stotzer; Xenia 43 43 89, Hans-Peter und Simon Tschannen.