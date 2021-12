Stahl Gerlafingen Die italienischen Besitzer investieren ins Gerlafinger Stahlwerk – kritisieren aber die Schweizer Politik, weil sie untätig bleibt

Stahl Gerlafingen kämpft mit den steigenden Energiepreisen. Deshalb investiert das italienische Mutterhaus in die Erneuerung des Stahlwerks. Sowohl für Investitionen in die Nachhaltigkeit, als auch beim Stromverbrauch gibt es in unseren Nachbarländern staatliche Unterstützung. Wie lange kann die Schweiz noch auf eine staatliche Hilfen für die Industrie verzichten?