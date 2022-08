Rock am Märetplatz Trotz Abkühlung gibts am Samstag auf dem Grenchner Marktplatz heisse Musik Rechtzeitig auf das «Rock am Märetplatz» wird das Wetter erträglicher. Am Samstag um 17 Uhr gehts auf dem Marktplatz los.

Rock am Märetplatz im Jahr 2020. Im Bild: Bad Ass Romance mit Fernando von Arb Oliver Menge

Das Line Up kommt mit vier Bands, die am Samstag ab 17 Uhr den Grenchner Marktplatz an der 11. Ausgabe des «Rock am Märetplatz» bespielen werden. Rechtzeitig auf das beliebte Grenchner Kleinfestival - es ist nach Angaben der Veranstalter ähnlich gross wie im Vorjahr - sollen auch die Temperaturen erträglicher werden.

Folgender Zeitplan wurde publiziert; 17-18 Uhr: Lucky Wüthrich; 18.30 -1945 Uhr: The Next Movement; 20.15-1.30 Uhr: Halunke und 22-23.15 Uhr The B-Shakers. Eintritt an der Abendkasse 15 Fr. (Kinder bis 16 Jahre in Begleitung gratis). Diverse Verpflegungsmöglichkeiten (Food Trucks) vor Ort.