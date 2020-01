Renntag im Velodrome: Die schnellste U17-Frau auf der Bahn wird erkoren

Nach der laut Angaben der Organisatoren «äusserst erfolgreichen» internationalen Track Cycling Challenge vom vergangenen Dezember konzentriert sich das Geschehen im Grenchner Tissot Velodrome am Donnerstag, den 16. Januar vornehmlich auf die einheimischen Fahrerinnen und Fahrer. Gekämpft wird um Ruhm, Preisgeld und Punkte für die Jahreswertung im Tissot-Velodrome-Cup. Zudem küren die U17-Damen ihren «Swiss Champion» in der Vielseitigkeitsprüfung Omnium. Man darf gespannt sein, wie sich die jungen Fahrerinnen in Grenchen präsentieren.

Stelldichein der besten Schweizer Fahrer

Erlesen ist das Feld bei der Elite der Herren. Mit Lukas Rüegg, Valère Thiébaud und Cyrille Thièry sind auch drei Kader-Mitglieder des Bahnvierers, der an den Europameisterschaften und zuletzt vor allem in Übersee im Weltcup so brilliert hat, mit von der Partie. In der Elimination, dem Scratch-Wettbewerb und im Punktefahren werden sie sich bestimmt spannende Auseinandersetzungen mit weiteren arrivierten Fahrern wie Nico Selenati, Tristan Marguet, Alex Vogel und vor allem Théry Schir, der an der bereits angesprochenen «Track Cycling Challenge» im Omnium ein hochkarätiges internationales Feld besiegt hat, liefern.