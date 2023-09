Reihe Abendmusiken Neue Saison steht im Zeichen des 100-Jahr-Jubiläums der Zwinglikirche Am Freitag um 19 Uhr startet in Bettlach die neue Saison der Abendmusiken der reformierten Kirche Grenchen-Bettlach.

Die reformierte Zwinglikirche Grenchen wurde 1924 erbaut. Bild: Oliver Menge

Ein Teil der diesjährigen Konzerte sind in Zusammenarbeit mit einigen in Grenchen und Bettlach tätigen Musikerinnen und Musikern entstanden, wie die Kirche in einer Mitteilung schreibt. Mit von der Partie sind das Stadtorchester Grenchen und das Jugendsinfonieorchester (rjso) unter der Leitung von Ruwen Kronenberg, die Sängerin Carola Glaser sowie der Markus-Chor und der Männerchor Canta Gaudio unter der Leitung von Carola Glaser. Im Rahmen der Kulturnacht Grenchen und am Jubiläum der Zwinglikirche steht die Füglister-Orgel mit dem eingebauten Fernwerk ganz im Zentrum.

Der Saisonauftakt findet am Freitag, 15. September, um 19 Uhr unter dem Motto «Herbstliebe» in der Markuskirche Bettlach statt. Mit dem ersten Konzert der diesjährigen Reihe widmen sich Carola Glaser (Gesang) und Stefanie Scheuner (Orgel) den beiden Komponisten Richard Strauss und Gustav Mahler. Ein dritter Konzertteil soll mit «heiterer und ausgelassener Musik» überraschen.

Organistin Stefanie Scheuner wird am Freitag, aber auch an der Kulturnacht vom 30. September in die Orgeltasten greifen. Bild: José R. Martinez

Im Rahmen der 6. Kulturnacht Grenchen am 30. September öffnet auch die Zwinglikirche ihre Türen und lädt auf eine klingende «z’Vieripause» ein. Stefanie Scheuner präsentiert während einer halben Stunde kurze Orgelstücke aus sechs Jahrhunderten, wobei das Spiel mit Händen und Füssen auf drei Manualen und einem Pedal dank der Live-Videoprojektion hautnah miterlebt werden kann. Weiter steht dieses Jahr noch ein offenes Singen (am 5. Dezember in Bettlach) und das Adventskonzert am 17. Dezember in der Zwinglikirche mit dem Stadtorchester auf dem Programm.

Das Neujahrskonzert mit Stefanie Scheuner an der Orgel am 6. Januar findet zum Auftakt des Jubiläumsjahrs der Zwinglikirche statt, die 2024 ihr 100-jähriges Bestehen feiert. Aus diesem Anlass findet von Januar bis Juni monatlich ein zusätzliches Orgel-Kurzkonzert statt, wie Stefanie Scheuner, Organisatorin des Konzertprogramms, bekannt gibt. Die Saison der ordentlichen Konzertreihe umfasst weitere Abendmusiken am 18. Februar (Bettlach), am 17. März (Bettlach), am 21. April (Grenchen) und am 12. Mai (Grenchen). (at.)