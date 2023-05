Regionale Meisterschaft im Vereinsturnen Die Turnerinnen und Turner zeigen am Samstag in Bettlach ihr Können Am 13. Mai findet in Bettlach die Regionale Meisterschaft im Vereinsturnen des Regionalturnverbandes Solothurn und Umgebung statt.

Regionalturnfest 2022 in Subingen, im Bild der TV Subingen. Bild: Oliver Menge

Da wird einiges zu sehen sein auf dem Wettkampfplatz bei der Schulanlage Büelen: 19 Teams bei den Jugendlichen und 33 Teams bei den Aktiven werden zu ihren Vorführungen erwartet. Der Countdown läuft. Noch wird in den Vereinen fleissig trainiert und an neuen Programmteilen geschliffen, um an der Regionalen Meisterschaft im Vereinsturnen gut in die Turnsaison zu starten.

Die Zuschauer erwartet ein facettenreiches Programm mit den Disziplinen Geräteturnen, Gymnastik und Team-Aerobic. 15 Vereine zeigen über 50 Vorführungen, welche mit der Jugend um 9.30 Uhr beginnen und mit den Finalrunden der Aktiven ab 18.20 Uhr enden. Der Final wird unter den besten vier Vereinen ausgetragen.

Das Publikum darf sich auf Höchstleistungen und spannende Wettkämpfe freuen. Bereits im letzten Jahr lagen viele Finalisten hauchdünn beieinander. Das OK unter Martin Niederhauser hofft auf gutes Wetter, ist aber auch für anderes gerüstet, unter Einbezug der Büelenhalle.

Jubilierender Organisator wird 125 Jahre alt

Noch ist der Turnverein Bettlach mit seinen Vorbereitungen im Schlussspurt, um Teilnehmern und Besuchern mit den Wettkämpfen rund um das Sportgelände Büelen einen unvergesslichen Turnmoment zu bereiten. Der Turnverein Bettlach organisiert bereits zum vierten Mal die Meisterschaft. Gleichzeitig feiert der Verein in diesem Jahr auch sein 125-jähriges Bestehen.

Mit 250 Erwachsenen und über 150 Jugendlichen darf sich der Turnverein über eine stolze Anzahl Mitglieder freuen, welche während der Meisterschaft auf und neben dem Wettkampfplatz im Einsatz stehen werden. Sowohl die Bettlacher Jugend wie auch die Aktiven werden den Zuschauern ihr Können im Team-Aerobic demonstrieren.

Das zeitliche Grobprogramm sieht folgendermassen aus: 9.30 Uhr Wettkampfbeginn; 13.00 Uhr Rangverkündigung Jugend (ohne Team-Aerobic); 17.30 Uhr Rangverkündigung Jugend Team-Aerobic; 18.20 Uhr Start Finalrunden; 21.30 Uhr Rangverkündigung Aktive.

Bei schönem Wetter werden die Vorführungen in Gymnastik (18 mal 24, 24 mal 40) sowie das Geräteturnen (ausser Schaukelringen und Reck) draussen zu sehen sein. (rrg)