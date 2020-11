Reformierte Kirche Grenchen-Bettlach wagt es, andere nicht — die «Abendmusik soll stattfinden

Die rigiden Coronamassnahmen des Kantons haben zu zahlreichen Eventabsagen geführt. Die Reformierte Kirche Grenchen-Bettlach, die mit der Zwinglikirche ein «coronataugliches» Veranstaltungslokal hat, will die «Abendmusik» vom kommenden Sonntag um 17 Uhr aber durchführen – mit maximal 30 Gästen und mit obligatorischer Voranmeldung.

Der Abend unter dem Titel «… dann begann die andere Geschichte – Musik und Menschen am Wendepunkt» wird von Cornelia Diethelm, Autorin, und Eric Nünlist, «Tastenspieler» und Organist der Zwinglikirche, gestaltet. Abgesagt wurden demgegenüber die Auftritte von Michel Gam menthaler am 14. November und von Judith Bach am 4. Dezember. Beide Künstler wären im Kleintheater Grenchen aufgetreten. Das Parktheater hat vorerst die Vorstellung «Die Geierwally» vom 13. November (Tourneetheater) abgesagt. (at.)