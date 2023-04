Premiere Parktheater Grenchen: Ein Abend ganz im Zeichen der Katzen Die Premiere von «Knolls Katzen» im Parktheater Grenchen kam beim Publikum gut an.

Szenen aus dem ersten Teil der Premiere von «Knolls Katzen» im Parktheater Grenchen. Bild: José R. Martinez

Warum man es sich das nächste Mal genau überlegen sollte, wem man seine Katzen anvertraut, wenn man in die Ferien fährt, zeigte der erste Teil des Abends «Knolls Katzen», eine Produktion von «fe-m@il». Wie der Titel schon erahnen lässt, geht es um Stabreime, Endreime und andere Wortspiele, die von Tanja Baumberger präsentiert wurden. Baumberger alias Wagner rezitierte den Text von Jan Baumann während vierzig Minuten im sehr gut besuchten Parktheater Grenchen als Schweizer Erstaufführung.

Im zweiten Teil konnten Tanja Baumberger und Band dann ihre Talente so richtig zeigen. Am Piano sass statt des erkrankten Martin Zangerl eine souveräne Marlis Walter, am Bass war David Jegge und am Schlagzeug Lorenz Hunziker, Regie führte Thomas Dietrich.

Auf dem Programm standen sowohl Eigenproduktionen als auch Coversongs aus ganz verschiedenen Bereichen, Chanson, Jazz, Klassik, Pop und Rock. Die Eigenproduktionen sind wie «S Gäle vom Ei» zum Teil in Mundart verfasst, zum Teil wird Hochdeutsch gesungen.

5 Bilder 5 Bilder Impressionen der Premiere «Knolls Katzen». Bild: José R. Martinez

Die Band ist gut aufeinander eingespielt; man merkt, dass sie schon lange zusammenspielt und dass die Musikerinnen und Musiker einander kennen. Tanja Baumbergers Stimme ist anpassungsfähig und ausdrucksstark, sie kann viele Sparten ausfüllen und hat eine gute Bühnenpräsenz.

Der rote Faden schien weit hergeholt

Bloss der rote Faden der Moderation, Bonmots zu Katzen, schien weit hergeholt, da die meisten Lieder nichts mit dem Thema zu tun hatten: «Scheiss auf den Prinzen, ich nehm die Katze» oder «Ein Leben ohne Katze ist möglich, aber sinnlos». Daran krankte auch die Zweiteilung des Abends, da den beiden Teilen der innere Zusammenhalt fehlte. Das tat aber dem zweiten Teil keinen Abbruch, der viel Stimmung brachte. Tanja Baumberger trat in einer Art Pyjama auf der Bühne, das mit Katzenmotiven bedruckt war.

Ein erster Höhepunkt des Konzertteils war «E Rägenacht am Meer», das stimmungsvoll und musikalisch nuanciert von einer verlorenen Liebe erzählt: «Für di ischs e Fründschaft, für mi wärs viu meh, mir dörfe’s nid ändere. D Vernuft isch stercher aus ig. Drum bhaut i mini Gfüeu ganz für mi.»

Ein schöner Song stammte von Norah Jones, «Patricia» betrat die Bühne, «Kein Schwein ruft mich an» hatte ein Revival, «Midnight» und «Tanz der Vampire»-Songs rissen das begeisterte Publikum mit. Auch wenn sich der Abend zu Beginn in die Länge zog, gab es dann doch noch begeisterten Applaus zum Schluss; besonders auch für Marlis Walter, die am Piano viel künstlerische Sensibilität, gepaart mit Ausdruckskraft und differenzierter Virtuosität zeigte.