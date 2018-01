Michael Rüetschli ist per Ende Januar von seinem Amt als Präsident des FC Grenchen zurückgetreten, wie einer Mitteilung des Vereins vonm Mittwoch zu entnehmen ist. «Der Rücktritt war seit längerer Zeit in Planung, da Rüetschli im Februar eine intensive Weiterbildung antritt und so bei seiner Tätigkeit für den FC Grenchen 15 zurückstecken musste.»