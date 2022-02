Polizeieinsatz Polizei überwältigt bewaffneten Mann am Bahnhof Biel Am Donnerstag, 3. Februar, bedrohte ein Mann eine Angestellte eines Verkaufsgeschäfts im Bahnhof Biel mit einem Messer. Wenig später konnte der Mann, der beim Auftauchen der Polizei erneut das Messer zückte, mit einem Taser entwaffnet und festgenommen werden.

Der Vorfall ereignete sich am Bahnhhof Biel. Bruno Utz

Am Donnerstag, 3. Februar, kurz vor 10.45 Uhr, ging bei der Kantonspolizei Bern eine Meldung ein, dass in Mann eine Angestellte eines Verkaufsgeschäfts im Bahnhof in Biel mit einem Messer bedroht habe.

Gemäss aktuellen Erkenntnissen hatte der Mann kurz zuvor das Geschäft betreten und Zigaretten verlangt. Als die Angestellte einkassieren wollte, nahm der Mann ein Messer hervor und bedrohte die Mitarbeiterin. Die Angestellte konnte flüchten, der Mann verliess mit den Zigaretten das Geschäft.

Unter Mithilfe von Passanten konnte der mutmassliche Täter kurz darauf im Bahnhof festgestellt werden. Beim Erblicken der Einsatzkräfte nahm er erneut das Messer hervor. Den mehrmaligen Aufforderungen der Polizisten, das Messer wegzulegen, kam der Mann nicht nach. Deshalb wurde der Einsatz eines Tasers gemäss Kantonspolizei Bern mündlich angedroht.

Der Mann konnte daraufhin unter Einsatz eines sogenannten Destabilisierungsgeräts (DSG) angehalten werden. Er wurde zur medizinischen Kontrolle in ein Spital und anschliessend auf eine Polizeiwache gebracht. Der 41-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Unter der Leitung der Regionalen Staatsanwaltschaft Berner Jura-Seeland sind weitere Ermittlungen im Gang. (kps)