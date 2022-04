Politik Die Grenchner Parteien erwachen aus dem Corona-Winterschlaf Nachdem man sich wieder unverhüllt treffen darf, führen auch die Parteien wieder Anlässe durch. In Grenchen haben SVP und SP Anlässe auf dem Programm.

Die beiden grössten Parteien der Stadt Grenchen geben wieder Lebenszeichen von sich. Vor einigen Tagen hat die SVP ihre Parteiversammlung durchgeführt, aus der es allerdings wenig Neues zu berichten gibt. Die Partei lädt aber am Samstag, 9. April (ab 9 Uhr) zu einem grösseren Anlass nach Staad ein, wo einige Politprominenz vertreten sein wird. Dazu haben sich die Sektionen Grenchen, Lengnau, Bettlach und Büren an der Aare zusammengetan.

Peter Zumbach, der neue Gemeindepräsident von Büren an der Aare, wird sich vorstellen und ein Gespräch leiten über aktuelle regionale und kommunale Fragen in der Region Grenchen.

Danach wird auf die nationale Ebene gewechselt. Robin Kiefer, Gemeinderat und Präsident der Oltner SVP, leitet ein Gespräch mit den beiden Nationalräten Walter Wobmann (SO) und Albert Rösti (BE). Anschliessend gibts Ghackets und Hörnli mit Apfelmus. Der Anlass richtet sich an die Mitglieder der genannten Sektionen und weitere Interessierte.

Besichtigung des Steinbruchs Firsi

Auch die SP lässt sich vernehmen und plant einen ersten öffentlichen Anlass. Sie hat angekündigt, dass sie die Bevölkerung der Region Grenchen anlässlich ihres 150-Jahr-Jubiläums zu verschiedenen öffentlichen Veranstaltungen einladen will. Als erster Anlass wird am Dienstag, 19. April, von 17.30 bis ungefähr 19 Uhr eine Besichtigung des Steinbruch Firsi angeboten.

Der Steinbruch Firsi in Grenchen. zvg

Markus Gerber, Leiter von Vigier Beton Nordwest, informiert über die aktuellen Arbeiten im Steinbruch und wie die Deponie Leisern, welche sich auf Lengnauer Boden befindet, in den letzten Jahren rekultiviert wurde.

Anschliessend führt Revierförster Patrik Mosimann aus, welche Arbeiten die Bürgergemeinde Grenchen rund um den Steinbruch ausführt, und informiert über die Neophytenbekämpfung und die aktuellen Herausforderungen im Wald.

Alle Interessierten besammeln sich um 17.30 Uhr beim Eingang des Areals zum Steinbruch an der Allerheiligenstrasse 1 in Grenchen. «Achtung, für die Begehung muss man gut zu Fuss sein und bitte gutes Schuhwerk tragen», heisst es in einer Mitteilung. Mögliche Anreisevarianten sind zu Fuss, mit dem Velo oder mit dem Auto: Parkplätze sind beim Start/Ziel des Vitaparcours vorhanden.

Im Anschluss wird ein kleiner Umtrunk offeriert. Um Anmeldung wird gebeten bis 12. April bei Mesken Kahraman an: mesken.k@outlook.com.