Die Grenchner Maschinenbaufirma Tschudin hat vor einigen Jahren in der Industriezone an der Neckarsulmstrasse Land gekauft für ein Neubauprojekt. Dieses ist nun baureif. Doch die Stadt Grenchen stellt sich quer, was Firmenpatron Urs Tschudin veranlasste, in Selzach anzuklopfen. Was steckt hinter den Vorbehalten der Grenchner GRK?

Das Neubauprojekt der Firma Tschudin hat schon eine lange Vorgeschichte. Zuerst wollte man südlich der heutigen Firma Hüsler Nest bauen, später kam das Landstück östlich davon in den Fokus. Eingereicht wurde ein Baugesuch für einen gemeinsamen Neubau der Firmen Tschudin, deren Produktionsräume an der Maienstrasse zu klein geworden sind, und der Bieler Maschinen-Importfirma Wenk, die ebenfalls Tschudin gehört.

Sie will ihre Zelte an der Solothurnstrasse in Biel abbrechen und auch in den Neubau an der Neckarsulmstrasse ziehen. Geplant ist eine grosse Fabrik mit fünfgeschossigem Bürotrakt und Werkhalle - der grösste Firmenneubau in Grenchen seit der Realisierung der Zeigerfabrik der Swatch Group an der Flughafenstrasse. Das Grundstück liegt etwa vis à vis der Firma Burgener und ist 7226 Quadratmeter gross.

Landreserven sichern

Doch Tschudin möchte mehr. «Unsere Firma ist in einem konstanten Wachstumsprozess und ich möchte für die nächste Generation die für das langfristige Wachstum nötige Reservefläche sichern», erklärt der Unternehmer. Deshalb möchte er von der Stadt vom östlich angrenzenden Grundstück weitere 3955 m2 Land sichern für eine allfällige spätere Erweiterung der Fabrikhalle.

Ein erstes Baugesuch wurde im Juni von der Stadt zur Überarbeitung zurückgewiesen, mit der Begründung, es müsse haushälterischer mit dem Land umgegangen werden. «Wir haben danach den Bürobau neu angeordnet und die Landfläche besser ausgenutzt» Auch sei zweitens der von der Stadt verlangte Landstreifen entlang des Baches jetzt genügend breit für die Erschliessung des Grundstücks südlich von der Neckarsumstrasse her. Tschudin verweist auch darauf, dass man gemeinsame Parkplätze mit der benachbarten Firma Hüsler Nest plane.