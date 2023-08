Plus 5,9 Prozent Grenchner Strompreis steigt nächstes Jahr um knapp 2 Rappen pro Kilowattstunde Die Strompreise in der Grundversorgung steigen nächstes Jahr in Grenchen um 1,97 Rappen pro Kilowattstunde. Das sind 5,9 Prozent mehr als bisher. Die SWG nennt verschiedene Ursachen.

2024 steigen die Strompreise um knapp 6 Prozent. Bild: Keystone

Grundversorgte Kundinnen und Kunden der SWG bezahlen im Jahr 2024 durchschnittlich 1,97 Rappen pro kWh (5,9 Prozent) mehr für ihren Strom als im Vorjahr. «Der Grund dafür liegt hauptsächlich in den Kosten für die vom Bundesrat angeordnete Winterreserve, um eine drohende Strommangellage zu verhindern», schreibt die SWG in einer Mitteilung.

Die Beschaffungskosten der Energie hingegen seien gegenüber dem Vorjahr leicht gesunken. Die Energiepreise 2024 grundversorgter Kundinnen und Kunden verzeichnen eine leichte Senkung um 0,70 Rappen/kWh (-3,7 Prozent), bleiben jedoch auf einem erhöhten Niveau. Die Marktpreise für Strom haben sich insgesamt laut SWG seit Anfang 2023 in der Bandbreite zwischen 15 und 20 Rappen/kWh stabilisiert.

Vor allem die Netznutzung wird teurer

Die Netznutzungstarife für Kleinverbraucher (bis 50’000 kWh pro Jahr) steigen demgegenüber um 2,67 Rappen/kWh (25,2 Prozent) an. Diejenigen für Kunden ab 50’000 kWh Jahresverbrauch auf Niederspannung erhöhen sich um 2.85 Rappen/kWh (28 Prozent) respektive 3.58 Rappen/kWh (58,4 Prozent) auf Mittelspannung.

Die Gründe für diese Preiserhöhung sind laut SWG im Wesentlichen das gestiegene Netzentgelt der Stromlieferantin BKW, die gestiegenen Abgaben für Systemdienstleistungen an die Swissgrid sowie ebenfalls die neu geschaffene Abgabe für die Winterreserve.

Die Änderung der einzelnen Tarifkomponenten wirkt sich auf verschiedene Kundengruppen unterschiedlich aus. Für einen in der Stadt Grenchen repräsentativen Haushalt mit vier Zimmern, Elektroherd und einem Jahresverbrauch von 2500 Kilowattstunden (Kategorie H2) steigen die jährlichen Kosten um 57 Franken. Ein Haushalt mit fünf Zimmern, Elektroherd und Trockner (ohne Elektroboiler) mit einem Jahresverbrauch von 4500 Kilowattstunden (Kategorie H4) bezahlt künftig jährlich 92 Franken mehr.

«Wir kaufen nach wie vor praktisch die gesamte Energie am Markt ein, da wir nur über sehr geringe Eigenproduktion in Form von Photovoltaikanlagen verfügen», schreibt die SWG in der ausführlichen Mitteilung an ihre Kundinnen und Kunden. Dies spiegle sich in regional etwas höheren Preisen im Vergleich zu Anbietern mit eigener Produktion.

«Unsere bewährte Strategie der strukturierten Beschaffung über mehrere Jahre ermöglicht es uns, flexibel auf Marktveränderungen zu reagieren sowie die Preisrisiken zu minimieren», schreibt die SWG weiter. Die Kundinnen und Kunden der SWG hätten auch im Jahr 2024 die Möglichkeit, aus drei Energieprodukten ihr Wunschprodukt zu wählen (Ökostrom-Offerten).

Einspeisevergütung sinkt

Der Einspeisetarif (etwa für Solarstrom) sinkt auf die neue Periode auf 15.20 Rappen/kWh (-17.4 Prozent). Die SWG nehme Produzenten erneuerbarer Energie mit einer maximalen Anlagengrösse von 100 kWp weiterhin flächendeckend den ökologischen Mehrwert (Herkunftsnachweis) ab. Die Vergütung für den Herkunftsnachweis sinkt aber auf 2.20 Rappen/kWh.

Die SWG liefert in der Mitteilung auch einige interessante Informationen zum Strommarkt und zum Preisgefüge. Wichtige preissetzende Faktoren seien dabei:

▪ Gaspreise: Sie beeinflussen die Handelspreise für Strom, weil in Europa ein beträchtlicher Teil des Stroms in Gaskraftwerken entsteht. Verteuert sich das Gas, hat dies einen direkten Einfluss auf den Strompreis und führt zu höheren Handelspreisen.

▪ Wetter: Die Niederschlagsmenge wirkt sich auf die Wasserstände in Flüssen und Stauseen aus und somit auf die produzierte Menge Strom aus Wasserkraft. Fällt zum Beispiel längere Zeit wenig Regen und Schnee, verknappt dies das Angebot an Strom und sorgt für höhere Handelspreise.

▪ Französische Kernkraftwerke: Sie spielen eine wichtige Rolle für die Energieversorgung in Westeuropa. Fallen viele davon aus, etwa wegen Wartungsarbeiten oder technischer Probleme, fehlt dieser Strom – die Handelspreise steigen.

▪ CO 2 -Preis: Die Preise für die europäischen CO 2 -Zertifikate sind in den letzten Jahren stark gestiegen. Das verteuert die Produktionskosten von Strom aus fossilen Quellen.

▪ Konjunktur: Die wirtschaftliche Entwicklung beeinflusst die Nachfrage nach Strom. Trübt sich die Konjunktur ein, sorgt dies daher für tiefere Handelspreise. (at.)