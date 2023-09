Pieterlen Beat Rüfli bleibt weitere vier Jahre Gemeindepräsident Bis Freitag wurde in Pieterlen keine weitere Kandidatur gemeldet. Damit ist Beat Rüfli (FDP) in stiller Wahl gewählt.

Gemeindepräsident Beat Rüfli beim Burgweiher Hans Peter Schläfli

Wie die Gemeindeverwaltung von Pieterlen mitteilt, sind innerhalb der Meldefrist keine weiteren Kandidaturen eingegangen. Wie der alte und jetzt neue Gemeindepräsident Beat Rüfli auf Anfrage ausführte haben vorgängig Konsultationen mit anderen Gemeinderäten stattgefunden, welche als Kandidatin bzw. Kandidat in Frage kamen.

Das waren insbesondere Dorothee Hutzli (SP), die als neue Kandidierende auf Anhieb das beste Resultat in der aufstrebenden Seeländer Gemeinde erzielte, gefolgt von Heinz Reber, einem bisherigen SP-Gemeinderat. Beat Rüfli, der die Gemeinde seit bald zwei Legislaturen präsidiert, landete auf Platz drei.

Damit entfällt der allfällig für den 22. Oktober anberaumte Urnenentscheid für das Gemeindepräsidium. Für eine Überraschung hatte am vergangenen Wahlsonntag die Abwahl des SVP-Gemeinderates Heinrich Sgier gesorgt, der seit 2016 in Pieterlen Gemeinderat ist. Die neue Legislatur beginnt am 1. Januar 2024. (at.)