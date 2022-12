Pieterlen Mehrere Gründe zum Feiern im Musikhaus: Alfred Lüthi war 60 Jahre aktiv in der Musikgesellschaft Martin Hutzli, André Rebetez, Alfred Rentsch und Hans Studer feierten oder feiern bald ihren 90. Geburtstag. Alfred Lüthi ist seit 60 Jahren aktiver Posaunist in der Musikgesellschaft Pieterlen. Der Gründe genug für den festlichen Moment am letzten Sonntag im Musikhaus Pieterlen.

Feststimmung im Musikhaus (vorne von links): Heinrich Sgier, André Rebetez, Alfred Lüthi, Hans Studer, Martin Hutzli, Alfred Rentsch, Beda Mast. Hinten von links: Cédric Künzi, Jan Lüthi, in der Mitte Corinne Künzi. Bild: zvg

Wer 60 Jahre in einer Musikgesellschaft aktiv musiziert, erhält die Verdienstmedaille des Internationalen Musikbundes, die CISM-Verdienstmedaille. Sechzig Jahre in der Musikgesellschaft Posaune spielen ist das eine, dazu Verantwortung im Vorstand bis zum Präsidenten übernehmen, Generationen von Jugendlichen in der Musik ausbilden, den Pieterler Chlouser aktiv mit Musik unterstützen und die legendären Turmbläser in der Kirche gründen das andere.

Alfred Lüthi hat die Verdienstmedaille mehr als verdient. Was ihn für sein Wirken am Jubilarenkonzert besonders freute war, als Tochter Corinne Künzi, Sohn Jan Lüthi und Grosskind Cédric Künzi mit ihren Instrumenten kamen und mit ihm und der Musikgesellschaft unter Beda Mast mitspielten. Seine Coronaabsenz war ohne sein Wissen zum Proben benutzt worden.

Auftritte als Turmbläser

Sohn Jan Lüthi erzählte, wie er die fast täglichen Übungsstunden seines Vaters miterlebte und bei den schwierigen Passagen mitbibberte, obwohl er eigentlich im oberen Stock schlafen sollte. Speziell waren die Auftritte der Turmbläser an Heiligabend oder vor Ostern von 1985 bis 2011 neben den Glocken in der Kirche. Dann, wenn der Draht sich für die Viertelstundenschläge spannte, galt es, die Ohren unbedingt zuzuhalten. Manchmal hätten sie dies verpasst.

Heinrich Sgier überreicht die CISM-Verdienstmedaille an Alfred Lüthi (rechts). Bild: zvg

«Er lebte seine Einstellung sich im Verein gegenseitig zu unterstützen, musikalisch zu fördern und die Kameradschaft zu pflegen. Alfred Lüthi ist ein Musikant mit Leib und Seele. Die jahrelange Organisation des finanziell erfolgreichen Flohmarktes mit Ehefrau Johanna ist dazu nur ein weiteres Puzzleteil», sagte der jetzige Präsident Heinrich Sgier.

«California Dreamin'», «Sweet Caroline» oder «Mit 66 Jahren» erklangen im Konzert zu Ehren der 90. Geburtstage vom drei Aktiv-B-Mitgliedern der Musikgesellschaft und dem ehemaligen Musikanten André Rebetez. Rebetez, der Cornettist, war von 1949 bis 1997 Aktivmitglied und während Jahren Uniformen- und Instrumentenverwalter.

Weltmeister im Orientierungslauf

Der ehemalige Sekundar- und Singlehrer Hans Studer hat den Verein immer unterstützt. Martin Hutzli, heute bekannt als Senioren OL-Weltmeister und früherer Ziegelei-Direktor, war OK-Präsident beim Jubiläum 100 Jahre Musikgesellschaft. Er sagte, er habe früher Flöte gespielt, aber sei doch besser Revisor des Vereines geworden und er freue sich vor allem am Musikhaus, das in Pieterlen dank des Sponsors Werner Luginbühl und Heinrich Sgier zu Stande gekommen sei.

Musik gehört zu Alfred Rentsch. Der ehemalige Sekundar- und Singlehrer, Organist und Politiker war OK-Präsident der Teilumformierung des Vereines und beim Fest des kantonalen Musikverbandes in Pieterlen. Ja und das vorgetragene «Byond the Sea» (La Mer) von Charles Trenets habe er sogar mit der Orgel gespielt.

Alle zusammen haben mit ihrem Engagement Klangwelt gestaltet. Die Musikgesellschaft Pieterlen, im Jahr 2012 nur dank des unermüdlichen Einsatzes von Heinrich Sgier nicht aufgelöst, lebt mit ihrem heutigen musikalischen Leiter Beda Mast weiter. Es gibt keine wöchentlichen Proben mehr, dafür Leidenschaft bei den verschiedenen Projekten.