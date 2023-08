Petitio Petition für einen Bikepark auf dem Grenchenberg mit 283 Unterstützern erfolgreich Auf der Plattform «Petitio» hat die Petition die notwendige Unterschriftenzahl deutlich überschritten und wird jetzt an die zuständige Stelle weitergeleitet.

Kind fährt mit Mountainbike über eine Brücke im Urdorfer Bikepark. Bild: Aline Ilk

Auf dem Weissenstein ist seit 2015 eine neue Bikestrecke durch Einsprachen blockiert. In Grenchen wurde man deshalb aktiv. Philipp Loosli hat dazu auf der Plattform «Petitio» eine Online-Petition gestartet. Er möchte auf dem Grenchenberg einen Bikepark einrichten und die beiden Skilifte dabei miteinbeziehen.

Loosli ist selber Mountainbiker und in der Region wohnhaft. Er hat die Möglichkeiten, die der Grenchenberg bietet, ausgelotet und ist der Meinung, dass dort grosses Potenzial für einen kleinen Bikepark besteht.

«Wir sind der festen Überzeugung, dass der Bau eines Bikeparks auf dem Grenchenberg eine hervorragende Alternative darstellen würde, um die vorhandene Infrastruktur sinnvoll zu nutzen und der Region eine neue attraktive Freizeitmöglichkeit zu bieten», heisst es in der Begründung zur Petition, die nun 83 Unterschriften mehr als die nötigen 200 erreicht hat.

Auf den Grenchenberg führe eine ideale Busverbindung, welche bereits heute Mountainbiker auf den Berg befördere. Technisch könne der Skilift mittels eines Schlepplift System innerhalb kürzester Zeit für den Bikebetrieb umgerüstet werden, wie das Beispiel Bikepark Valbirse zeige.

Im Winter Skilift, im Sommer Schlepplift für Mountainbikes? Bild: Oliver Menge

Geplant werden könnten drei Strecken in unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen, und zwar so, dass der Winterbetrieb nicht eingeschränkt werde.

Die an Regierungsrätin Susanne Schaffner adressierte Petition, die höchstwahrscheinlich an die Verwaltung in Grenchen weitergeleitet werden wird, fordert die zuständigen Behörden auf, die Realisierbarkeit eines Bikeparks auf dem Grenchenberg zu prüfen.