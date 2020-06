Personalrecht der Stadt Grenchen soll revidiert werden

Matthias Meier-Moreno wandelte seine Motion für eine Markthalle (wir berichteten) um in ein Postulat, das vom Rat mit 13 zu 2 Stimmen erheblich erklärt wurde. In seiner Erklärung machte Meier-Moreno deutlich, dass die Markthalle «nur ein Mittel zum Zweck» sei, damit auf dem Marktplatz nun endlich etwas gehe. Die Zeit dafür sei nun mehr als reif. Die grosse Mehrheit des Gemeinderats fand die Idee einer Markthalle auf dem Marktplatz als solches nicht realistisch, konnte sich aber mit Meier-Morenos Absicht dahinter einverstanden erklären und war ebenfalls der Meinung, dass man das Thema Belebung Marktplatz dringend an die Hand nehmen müsse.

SP-Gemeinderat Remo Bill zog ein Postulat für die Errichtung von Fotovoltaikanlagen auf dem Feuerwehrgebäude und dem Kindergarten Schmelzi zurück. Der Zeitrahmen für eine Realisierung infolge notwendiger Dachsanierung sei viel zu lang. (om)