Parktheater Grenchen «Damian & The Oscars» ist eine Vorstellung mit viel Gefühl, Timbre und Licht Der Solothurner Musiker Damian Meier war mit vier weiteren Musikern unter dem Namen Damian & The Oscars zu Gast im Parktheater Grenchen. Damit übermittelten sie dem Publikum viel Energie und Schwung.

Damian Meier war mit seiner Show «Damian & The Oscars» zu Gast im Parktheater Grenchen. zvg

Mit viel Energie brachten «Damian & The Oscars» am Freitagabend Musik und Schwung ins Parktheater. Nach einigen Zugaben verabschiedeten sie ein gut gelauntes Publikum, das selber mitsang und tanzte. «Otto Fla-flamingo» tat ein Übriges, um allfällige düstere Novemberstimmung zu vertreiben.

«Damian & The Oscars», das sind der Solothurner Damian Meier, der Sänger, Komponist und Produzent in Personalunion ist; weiter Roman Wyss, Tasten und Musical Director; Andreas Schnyder am Schlagzeug; Andreas Wyss an der Bassgitarre und Jeremy Baer, Gitarren. Die fünf Musiker sind ein gut eingespieltes Team, durch dessen Show Damian Meier mit geschulter Stimme und einigen träfen Sprüchen führte. Er habe schon viele Auftritte in Grenchen gehabt und freue sich, hier wieder auf der Bühne zu stehen.

Lied über einen Flamingo als Hit des Abends

Meier trat mit acht Jahren den «Solothurner Singknaben» bei, tourte als Solist mit der Show «Up with people» durch die Welt und studierte dann Gesang am Konservatorium in Bern. Als Leadsänger von «Code 5» hatte er 1995 einen Hit. Mit dem ersten Soloprogramm «Beflügelt», das er zusammen mit Roman Wyss gestaltet hat, bringt er deutschsprachige Songs auf die Bühne, die mit einem Mix von Musical, Pop und Chanson aufwarten.

Mit seinen Songs will er «vorwärts schauen, Ungewohntes probieren, aber auch zurückschauen», wie er zu Beginn sagte. «Ich liebe dich, ich war dumm und eitel, du warst so gut zu mir»: Mit viel Gefühl, Timbre und einer schönen Lichtshow brachten Damian & The Oscars das Grenchner Publikum zum Klatschen und Mitsingen.

Meier sagte, er habe mal Pfarrer werden wollen, er habe durchaus eine besinnliche Seite. Aber auch eine lustige: Seine Schwägerin habe ein Haus in Südfrankreich, wo er den Flamingo Otto gesehen habe, dem er ein Lied widmete, das gute Laune im Parktheater verbreitete: «Otto, wir haben dich lieb, du bist unser Held, du bist so grazil» war wohl der Hit des Abends.