Ostereier Susanne Stauffer sorgt einmal mehr dafür, dass in Grenchen und Umgebung an Ostern Eiertütschete stattfinden können Etwa 2500 Eier hat die Staader Bäuerin in den letzten zwei Wochen verziert und gefärbt. Ein Grossteil wurde bereits im Voraus bestellt, einen Teil wird sie auf dem Märit am Donnerstag und beim Hofmärit am Samstag in Staad noch verkaufen.

Exklusiv für Abonnenten

Susanne Stauffer, Staad, hat rund 2500 Eier für Ostern gefärbt. Hier mit einem Korb voller Eier, die sie am Markttag am Donnerstag feilbieten wird. Bild: Oliver Menge

Susanne Stauffer weiss nicht mehr, wann genau sie mit der Ostereierproduktion angefangen hat, es dürfte wohl um 2005 gewesen sein. «Martis, die ihren Hof etwas weiter vorne haben, waren damals auch noch auf dem Märit, sie haben eigentlich mit der Eierfärberei angefangen», sagt sie. Sie selber sei dann auch eingestiegen und habe mit ein paar wenigen hundert Eiern begonnen.

Seither ist viel Zeit vergangen, Martis gehen nicht mehr zum Markt. Und mittlerweile hat sich Susanne Stauffer einen Ruf als wichtigste Ostereierproduzentin in der weiteren Umgebung geschaffen. Ostereier, die sie ausschliesslich mit Zwiebelschalen färbt und mit Kräutern verziert, die sie selber gesammelt hat. Dieses Jahr hat sie etwa 2500 Stück gefärbt – rund 2000 mit Verzierungen und rund 500 ohne.

«Anfangs war es etwas schwierig, schöne Kräuter zu finden», sagt die Bauersfrau, die grade mit den Vorbereitungen für den Markt beschäftigt ist und frisch geerntete Radieschen bündelt. «Aber danach wurde ich auf Sonntagsausflügen im Wald fündig und konnte genügend Kräuter sammeln.»

Eier von echten Freilandhühnern – trotz Vogelgrippe

Die Eier stammen wie in den letzten Jahren vom Eierproduzenten Stotzer in Büren a. A., dessen Freiland-Legehennen dank einem abgetrennten Aussenbereich trotz Vogelgrippe und den daraus folgenden Einschränkungen tagsüber in den gedeckten Wintergarten dürfen, wie Christof Stotzer auf Anfrage erklärt. Die Hühner haben in einer Halle ein grosses Freilaufgehege mit Nestern, in die sie ihre Eier legen und erhalten täglich die Möglichkeit, sich im Wintergarten aufzuhalten.

Jedes Ei hat Susanne Stauffer dann mit Kräutern verziert und in Strümpfe eingebunden, bevor sie sie 10 Minuten ins kochende Wasser gibt, in dem auch die Zwiebelschalen schwimmen und ihre Farbe abgeben. Damit die Eier nicht platzen, werden sie einen bis eineinhalb Tage vorher an die Wärme gebracht. «Sind die Eier zu kalt, platzen sie, ganz einfach», erklärt Susanne Stauffer. Nach dem Kochen kommen sie ins Eiswasser.

10 Bilder 10 Bilder Susanne Stauffer, Staad, hat rund 2500 Eier für Ostern gefärbt. Oliver Menge

150 bis 180 Ostereier pro Tag

Das sind etliche Stunden Arbeit. Im Tag schaffe sie so rund 150 bis 180 Eier, bei einer Ausfallquote von etwa einem Prozent: «Dieses Jahr hatte ich extrem gute Eier. Manchmal haben einige Haarrisse, die ich vor dem Kochen nicht sehe, aber dieses Jahr waren sehr wenige kaputt. Etwa 20 gingen beim Kochen in die Brüche, ein paar sind mir nach dem Kochen aus den Fingern geglitten und zerbrochen. Und sie fallen ja immer ausgerechnet auf die Topfkante», sagt die Bäuerin mit einem Schmunzeln.

Am vorgezogenen Markt in Grenchen am Donnerstag wird Susanne Stauffer rund 1200 Eier dabei haben, viele davon sind Bestellungen, die abgeholt werden. Einige hundert wird sie dann auch noch am Samstag auf dem eigenen Hofmarkt in Staad verkaufen, den die Stauffers seit Corona beibehalten haben. Rund 500 hat sie schon letzten Samstag verkauft – und hatte beinahe zu wenig.

Der Preis ist übrigens derselbe, wie letztes Jahr: Ein von Hand gefärbtes und verziertes Freilandei kostet 1.50 Franken. Sie habe sich schon überlegt, ob sie angesichts der steigenden Kosten auch eine Preiserhöhung ins Auge fassen müsse, sagt Stauffer. «Andernorts werden solche Ostereier für 2 Franken auf dem Markt verkauft. Vielleicht muss ich dann nächstes Jahr den Preis erhöhen, aber jetzt noch nicht.»