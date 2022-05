Orthopädie In Deutschland wurde ein Medizinpreis nach dem Grenchner Orthopäden René Baumgartner benannt Am 10. Mai wurde in Leipzig der erste René-Baumgartner-Preis vergeben. Er wurde nach dem 2018 verstorbenen Orthopädie-Professor aus Grenchen benannt.

Preisverleihung in Leipzig mit Colette Baumgartner (3. v. rechts) und den Preisträgern Heinrich Hess (3. von links) und Klaus-Jürgen Lotz (2. von links) zvg

1930 in Grenchen geboren, studierte Baumgartner Medizin in Lausanne, Bern, Wien und Basel. Nach seinem Staatsexamen sammelte er an verschiedenen Kliniken Erfahrungen, unter anderem in den USA. Nach der Ausbildung zum Facharzt für Chirurgie und Orthopädie an chirurgischen und orthopädischen Universitätskliniken Basel, Zürich und Genf kam er 1970 als Oberarzt an die Zürcher orthopädische Universitätsklinik Balgrist.

René Baumgartner (1930-2018)

Später wirkte er in Münster (D). Viele der von ihm ausgebildeten Ärzte gehören heute zu den führenden Vertretern der Technischen Orthopädie. Seine Verdienste waren so gross, dass die Deutsche Gesellschaft für interdisziplinäre Hilfsmittelversorgung (DGIHV) nun einen Ehrenpreis nach dem 2018 verstorbenen Professor mit Grenchner Wurzeln geschaffen hat.

Baumgartner lebte in Zumikon im Kanton Zürich. Seine Tochter Colette wohnte der ersten Preisverleihung am 10. Mai in Leipzig bei. «Sein Herzenswunsch, alle orthopädischen Fachkräfte zu vereinen, war seine Vision, die auch nach seinem Tod unbedingt weiterleben muss und sicher auch wird.», wird sie in einem deutschen Fachportal zitiert. Rund 600 Personen haben waren an der feierlichen ersten Preisübergabe zugegen.

Colette Baumgartner an der Preisverleihung in Leipzig. zvg

Er blieb Grenchen stets verbunden

Gegenüber dieser Zeitung betont sie, dass René Baumgartner stets mit seiner Geburtsstadt verbunden blieb. Er war auch wiederholt für historische Vorträge und Recherchen in Grenchen.

Die Träger des ersten Baumgartner-Preises sind der Sportmediziner Prof. Dr. Heinrich Hess sowie den Orthopädietechnik-Meister Klaus-Jürgen Lotz für ihre herausragenden Verdienste im Bereich der Hilfsmittelversorgung. Hess war leitender Sportarzt der deutschen Fussball-Nationalmannschaft von 1974 bis 1996. Lotz gilt als einer der Gründerväter der DGIHV.

René Baumgartner (1930-2018) stammt aus der Grenchner Uhrenindustriellen-Familie Baumgartner Frères, eine der weltweit grössten Rohwerk-Herstellerinnen des 20. Jahrhunderts.