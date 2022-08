Ordnungsbussen Polizei führt digitales System für Ordnungsbussen nun auch in der Stadt Grenchen ein Ab September erhalten Grenchner Verkehrssünder eine Busse mit QR-Code. Die Verkehrsüberwachung wird vorzeitig durch die Kantonspolizei, nicht mehr durch die Stadtpolizei wahrgenommen.

Ordnungsbussen haben künftig auch in Grenchen einen QR-Code, mittels dessen man sein Vergehen sowie den Betrag ermitteln kann, den man zu bezahlen hat. zvg

In Zusammenhang mit der Integration der polizeilichen Aufgaben in die Kantonspolizei werde ab September nun auch in Grenchen das neue System für die Erfassung und Verarbeitung von Ordnungsbussen eingeführt, heisst es in einer Medienmitteilung der Kantonspolizei Solothurn.

Anfang Jahr wurde – mit Ausnahme der Stadt Grenchen – im gesamten Kanton ein neues System für die Erfassung und Verarbeitung von Ordnungsbussen eingeführt. Vor Ort ausgestellte Bussenzettel enthalten neu einen QR-Code. Standardmässig kommt dies ab September nun auch in Grenchen zur Anwendung.

Die Mitarbeitenden der Stadtpolizei Grenchen verwenden ab dem 1. September 2022 die neuen Unterlagen mit Logo der Kantonspolizei Solothurn, wenn sie eine Ordnungsbusse vor Ort ausstellen müssen.

Aus organisatorischen Gründen übernehme die Kantonspolizei Solothurn gleichzeitig auch die Verantwortung für die Verkehrsüberwachung, heisst es weiter. Dies betreffe in erster Linie den Betrieb und die Auswertung der technischen Anlagen zur Geschwindigkeits- und Rotlichtüberwachung sowie die Ausstellung von entsprechenden Bussen oder Strafanzeigen. Die vorgezogene Einführung erfolge in enger Absprache mit den zuständigen Stellen der Stadt.

Das Projekt zur Integration der polizeilichen Aufgaben gemäss dem Gesetz über die Kantonspolizei (KapoG) in die Kantonspolizei Solothurn sei insgesamt auf Kurs, schreibt der Mediendienst der Kantonspolizei Solothurn.