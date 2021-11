Oberwil hat dieses Jahr den zweiten Platz beim Minergierating der Berner Gemeinden in der Kategorie «Kleine Gemeinden» errungen. Minergie kürt Gemeinden, die in den letzten zwei Jahren am meisten nach Minergie-Standard gebaut haben und so einen beachtlichen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Ausschlaggebend für Oberwil war die Neuüberbauung Richtung Büren, wo neben zwei Einfamilienhäusern ein Block mit Eigentumswohnungen in hohem Minergiestandard realisiert werden. Im Rahmen der Energy Future Days in Gümligen durften der Gemeindepräsident Heinz Hugi und Dorothea Winistörfer, Ressort Bau und Planung, den Preis in Form einer silbernen Plakette in Empfang nehmen. Neben der Plakette beinhaltet der Preis einen Gutschein im Wert von 1'500 Franken für Schulmodule zum Thema Energie, um möglichst viele junge Menschen für ein energiebewusstes Verhalten zu sensibilisieren. (sed)