Noch einmal auftrumpfen: Mit viel Elan ins zehnte Freilichtspiel

In einem Jahr wird die Grenchner Theaterautorin und Regisseurin Iris Minder im Eichholz ein weiteres Freilichtspiel inszenieren. «Dies alles, wenn Corona uns nicht einen Strich durch die Rechnung macht», meint Minder vorsichtig, als wir sie zusammen mit Mitgliedern des Vereinsvorstands in ihrem Theateratelier «Gänggi» am Höhenweg treffen.

In der Tat wurde Minder wie die meisten Kulturschaffenden hart getroffen. Ihre Projekte – z. B. auf Schloss Landshut, wurden abgesagt oder verschoben, im ohnehin kleinen Theateratelier könnten unter dem Coronaregime nur noch acht Leute zuschauen, was Auftritte vorerst verunmöglicht.

Für Iris Minder sind es gleich drei Jubiläen

Doch wenn es möglich wird, möchten Minder und der Verein Grenchner Freilichtspiele noch einmal auftrumpfen. «Es ist das zehnte Freilichtspiel, ich werde 70 und werde dann 30 Jahre kulturschaffend in Grenchen sein», erklärt Minder zum Umstand, warum sie es noch einmal wissen will. Ein dreifaches Jubiläum, über das sie sich freuen würde, wenn es stattfinden kann.

Prominente Unterstützung erhält sie dabei von Christian Ambühl, seines Zeichens Kommandant der Grenchner Stadtpolizei. Er hat kürzlich das Präsidium des Vereins Freilichtspiele Grenchen übernommen (vgl. Kasten). Das Jubiläumsfreilichtspiel heisst «Äs eigets Völkli» und ist – wie könnte es anders sein – den Grenchnerinnen und Grenchnern gewidmet. «Es ist ein Spaziergang mit Augenzwinkern durch die Geschichte Grenchens», meint Lorenz Probst. Er gehört zum schauspielerischen Kernensemble Minders und ist im Verein für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Natürlich nimmt die Zeit und später die Zeitmessung eine wichtige, wenn nicht die wichtigste Rolle ein. Angefangen beim mitunter immer noch rätselhaften Schalenstein über die Römerzeit bis zum Beginn der Uhrenindustrie in Grenchen. «Die Zeit wird als Person auftreten», verrät Probst.

Es gibt keine Zuschauertribüne

Eine Besonderheit des Stücks ist, dass es als szenisches Spiel ohne Zuschauertribüne angelegt ist. Wohl werde man auf dem bisherigen Freilichtheater-Gelände im Eichholz spielen, aber auf verschiedenen Plätzen. «Das Publikum begleitet die Schauspieler zu den verschiedenen Spielorten», erklärt Minder, die schon einige Erfahrung mit dieser Inszenierungsform hat (z. B. beim Gedenkspiel in Büren a. A. zum ehemaligen «Polenlager»).