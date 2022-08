Neuer Verein Von der Krabbelgruppe zum Familienverein In Grenchen wurde ein neuer Verein gegründet. Der Familienverein will Kontakte unter Eltern fördern und Informationen und Anregungen vermitteln.

Aus der Krabbelgruppe Grenchen ist bald ein Familienverein entstanden. zvg

Seit Mitte März führen freiwillige Leiterinnen jeden Donnerstagmorgen eine Krabbelgruppe, einen Treff für Mütter und Väter und ihre Kinder im Vorschulalter, durch. Neben dem gemeinsamen Znüni und einem thematischen Input bleibt viel Zeit zum Spielen und Austauschen. Nun haben sich die Verantwortlichen unter Präsidentin Doris Monium zum Familienverein Grenchen zusammengeschlossen. «Der Verein hat das Ziel, Familien durch gegenseitigen Kontakt zu fördern, Anregungen zu bieten und Eltern zu vernetzen», wie es in einer Mitteilung heisst.

Das erst im März gestartete Angebot der wöchentlichen Krabbelgruppe sei überaus gefragt heisst es weiter. Die Krabbelgruppe biete nämlich nicht nur Säuglingen und Kleinkindern Inputs und Begegnungsmöglichkeiten, sondern bestärke und unterstütze auch die Mütter und Väter untereinander. So würden speziell auch die Kurzinputs als sehr wertvoll empfunden.

Neben der Mütter- und Väterberatung, welche einmal pro Monat ein Thema einbringt wie Zahnpflege, Spielen oder gesunde Ernährung wurden unterdessen auch schon diverse weitere Angebote vorgestellt: Stadtbibliothek, Vorkindergarten, Spielgruppen, «Eltern-Kind-Singen», heilpädagogischer Dienst und das Sprachcafé von Granges Mélanges.

Krabbelgruppe jetzt im Kirchenpavillon

Die grosse Nachfrage in der Krabbelgruppe führte den bisherigen Treffpunkt im Lindenhaus rasch an seine Grenzen, sodass sich die Initiantinnen schon im Mai für grössere Räumlichkeiten umschauten. Mit dem Pavillon der christkatholischen Kirchgemeinde wurde rasch ein geeigneter Raum gefunden, wo Platz ist für mehr Eltern und Kinder, und der ab August zur Verfügung steht.

Mitte Mai wurde dann der Familienverein Grenchen gegründet. Zweck des Familienvereins Grenchen ist es, den gegenseitigen Kontakt zwischen den Familien zu fördern, Anregungen zu bieten, sei es in der Erziehung des Kindes, Hilfestellungen bei Problemen der Erziehenden, in den Familien oder im Alltag. Zudem soll der Verein auch Raum für Familien und Kinder fördern. Der Familienverein hat an der Bundesfeier eine Spiel- und Bastelecke betrieben und wird auch am Grenchner Fest Ende August präsent sein.

Im Vorstand wirken mit : Doris Monium (Präsidium, Kontakt 078 894 88 26), Stephanie Beer-Privé (Vizepräsidentin), Marisa Amberg (Kassierin), Tanja Kaufmann (Aktuarin), Züleyha Demir (Kommunikation), Nadine Renfer (Beisitzerin). Das Programm umfasst neben der Krabbelgruppe gemeinsame Spaziergänge in die Natur, Treffen auf Spielplätzen, Spielfeste und Elternbildungsangebote. Nun sucht der Verein Mitglieder. Der jährliche Vereinsbeitrag beträgt 40 Fr. (mgt)