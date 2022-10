Neuer Leiter «Nach 25 Jahren bei der Polizei suchte ich eine neue Herausforderung»: Ein Berner Kantonspolizist und Ausbildner leitet das neue Grenchner Polizeiinspektorats Der 51-jährige Berner Kantonspolizist Daniel Polling übernimmt die Leitung des neu geschaffenen Amtes per Anfang Dezember. Das Polizeiinspektorat umfasst die gemeindepolizeilichen Aufgaben im Bereich der öffentlichen Sicherheit, Verwaltungs- und Gewerbepolizei, Marktwesen und Aufgaben im Verkehrswesen.

Daniel Polling wird neuer Leiter des Polizeiinspektorats Grenchen ab dem 2. Dezember 2022. zvg

«Nach 25 Jahren bei der Polizei suchte ich eine neue Herausforderung», sagt Daniel Polling auf Anfrage dieser Zeitung. Er freue sich auf die vielseitige und komplexe Aufgabe, die ihn erwarte. Und darauf, das neue Amt zusammen mit seinem Team zu gestalten, sagt der Berner, der in Grenchen geboren ist.

Polling ist verheiratet, hat zwei erwachsene Kinder und wohnt in Herzogenbuchsee im Oberaargau. Für die Leiterstelle des neuen Grenchner Polizeiinspektorats habe sich Polling in einem mehrstufigen Auswahlverfahren unter zahlreichen Bewerbungen durchgesetzt, teilt die Stadtverwaltung mit. Pollings breite Erfahrung in der Polizei- und Sicherheitslandschaft, seine Fachkenntnisse, sein Leistungsausweis und sein starkes und gewinnendes persönliches Profil hätten überzeugt.

Seit 2001 bei der Kantonspolizei Bern

Der gelernte Forstwart absolvierte die Polizeischule des Schweizerischen Polizeiinstituts Neuenburg, arbeitete danach als Gemeindepolizist bei der Gemeinde Köniz, bevor er 2001 in die Polizeischule der Berner Kantonspolizei eintrat.

Danach war er im Frontkader auf verschiedenen Polizeiwachen tätig, unter anderem auch als Chef einer Polizeiwache im Oberaargau, bis er 2014 als Gruppenchef-Mentor und Ausbildner bei der Aus- und Weiterbildung im Lehrverband der Kantonspolizei Bern zu arbeiten begann. Polling ist auch Instruktor für Rettungsschwimmer und taktische Einsatzmedizin.

Daniel Polling, der heute im Lehrverband der Kantonspolizei Bern tätig ist, tritt seine neue Stelle in einem 100-Prozent-Pensum im Hôtel-de-Ville an der Bahnhofstrasse 23 am 2. Dezember an.

Sanitäts- und Rettungsdienst sowie Einwohnerkontrolle

Das neu geschaffene Polizeiinspektorat umfasst die gemeindepolizeilichen Aufgaben im Bereich der öffentlichen Sicherheit, Verwaltungs- und Gewerbepolizei, Marktwesen und Aufgaben im Verkehrswesen.

Zusätzlich werden der Leitung des Polizeiinspektorats, die Stadtpräsident François Scheidegger unterstellt ist, auch die Dienststellenleitungen des Ambulanz- und Rettungsdienstes und der Einwohnerkontrolle unterstellt. Das mache die Aufgabe, vor der er grossen Respekt habe, noch vielseitiger und spannender, sagt Polling.