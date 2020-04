Neue Dienstwaffe bringt mehr Sicherheit für die Stadtpolizei

Heute ist es in der Schweiz undenkbar, dass ein Polizist am helllichten Tag mitten in der Stadt auf einen flüchtenden Einbrecher schiesst. Doch genau das soll sich in Grenchen auf dem Postplatz in den 60er Jahren zugetragen haben. Der Schütze war René Berthoud, gelernter Bildhauer, Kunstliebhaber und Mitbegründer des städtischen Fotoclubs. Bei Jung und Alt ein beliebter Zeitgenosse. Was den Dienst bei der Stadtpolizei angeht, so war Berthoud alles andere als der gestählte Gesetzeshüter, wie man ihn sich weiland vorstellt. Er war ein rundlicher, gemütlicher, väterlicher Typ.

Der Lokalhistoriker, Rainer Walter, erinnert sich: «René war der liebenswürdigste Mensch in Polizeiuniform, den ich kannte. Legendär war seine Unfähigkeit, den Verkehr zu regeln, was öfter für Chaos sorgte.» Das habe ihm den Spitznamen «Karajan der Löwenkreuzung» eingebracht. Berthouds Fähigkeiten lagen im Umgang mit der Waffe. «Im Schiessen war er phänomenal», so Walter. Bei den Polizei-Europameisterschaften habe Berthoud mit der Pistole den Meistertitel geholt.

An jenem Schicksalstag sei dem Polizisten auf dem Postplatz ein Mann aufgefallen, der sich in verdächtiger Art an parkierten Autos zu schaffen machte, erzählt Walter. Dabei betont er, dass er selbst nicht Augenzeuge der Ereignisse war, sondern sich auf das stützt, was in der Stadt erzählt wurde. In Beamtenmanier habe Berthoud den Mann aufgefordert, das «gfätterle» zu unterlassen.

Dieser sei frech geworden und habe den Polizisten provoziert. «Offenbar hatte der Typ Einbruchswerkzeug bei sich», sagt Walter. Berthoud habe ihn zu sich befohlen, und als das ebenfalls nichts nützte, zog er die Waffe. Der Einbrecher habe das wohl erst für eine leere Drohung gehalten, doch sich plötzlich trotzdem zur Flucht entschlossen – just als der Polizist schoss. «Statt in die Wade traf die Kugel den Mann in die Ferse und bohrte sich der Länge nach durch den Unterschenkel», erzählt Walter. Welche Konsequenzen die «Wildwest-Szene» für den Stadtpolizisten hatte, weiss Walter nicht. Doch eine Belobigung habe es aus England gegeben. «Dort wurde der Mann nämlich wegen zahlreicher Einbrüche gesucht.»

Daniela Deck