Neu im Ebosa-Areal Neu ist alles unter einem Dach: Darum ist das Sozialamt in Grenchen vom 17. bis 21. April geschlossen Die Sozialen Dienste Oberer Leberberg schliessen Mitte April für ein paar Tage ihre Schalter. Danach sind sie an einem neuen Ort zu finden.

Die Sozialen Dienste Oberer Leberberg werden Mitte April ins Ebosa-Areal umziehen. Bild: Andreas Toggweiler

«Gut Ding will Weile haben», könnte man zum Projekt des Umzugs des Grenchner Sozialamtes sagen. Denn der Umzug der Büros der Sozialen Dienste Oberer Leberberg, des Sozialamtes von Grenchen, Bettlach, Selzach und Lommiswil wurde bereits im August 2019 beschlossen.

Ziel ist es, die Dienstleistungen der Sozialen Dienste und des Netzwerks Grenchen unter einem Dach anzubieten. Netzwerk ist die Organisation, die sich der Wiedereingliederung arbeitsloser Personen in den Arbeitsmarkt widmet. Seit Oktober 2019 führt der vormalige Netzwerk-Leiter Reto Kämpfer zusätzlich auch die Sozialen Dienste.

Jetzt ist es auch räumlich so weit: Die Sozialen Dienste Oberer Leberberg ziehen von der Kirchstrasse 10 ins Ebosa-Areal an der Kapellstrasse 26 in Grenchen um. Dort befinden sich bereits seit mehreren Jahren die Büros des Netzwerks Grenchen. Der Eingang zu den neuen Büros der Sozialen Dienste befindet sich am gleichen Ort wir der des «Netzwerks», also auf der Kapellstrasse gegenüber dem ETA-Werk.

Vom 17 bis 21. April geschlossen

Die Sozialen Dienste bleiben aufgrund des Umzuges in der Kalenderwoche 16 vom 17. bis am 21. April geschlossen. Vom 19. bis 21. April steht am neuen Standort ein Notschalter zur Verfügung.

Mit der engeren Zusammenarbeit der beiden Organisationen erhofft man sich Synergien, die über das Finanzielle hinausgehen. «Die Vision der niederschwelligen Anlauf-, Unterstützungs- und Integrationsstelle kann nun zusammen mit dem Verein Netzwerk Grenchen umgesetzt werden, das neue Konzept sieht verbesserte Abläufe, kürzere Wege, eine bessere Infrastruktur und eine höhere Kosteneffizienz vor», schreibt die Stadt Grenchen in einer Mitteilung.

In der ursprünglichen Raumkonzeptplanung vom Herbst 2019 wurden vor allem Grossraumbüros im Erdgeschoss und in einem angrenzenden Gebäudetrakt im zweiten Obergeschoss eingeplant. Im Zuge der Pandemie wurde das Raumkonzept aber überarbeitet. Der ursprünglich bewilligte Kredit von 640’000 Franken wurde 2021 aufgestockt auf 830’000 Franken.

Raumkonzept wurde angepasst

Das neue Raumkonzept erstreckt sich über drei Geschosse, dem Erdgeschoss, dem dritten und vierten Obergeschoss im gleichen Gebäudetrakt. Das Erdgeschoss wird in einen Kundenbereich mit einem Warteraum und diversen Besprechungsräumen und einen Personalbereich mit Büros und einer Begegnungszone unterteilt. In den zwei oberen Geschossen werden Büros eingerichtet. Im vierten Obergeschoss ist zudem ein Aufenthaltsraum mit einer kleinen Küche für das Personal vorgesehen.

Soziale-Dienste- und Netzwerk-Leiter Reto Kämpfer freut sich, dass der Umzugstermin nun endlich in greifbare Nähe gerückt ist. «Wir werden in vier Etappen umziehen, jeden Tag eine Abteilung, die dann am Folgetag ihre Arbeit wieder aufnehmen kann», erklärt er zum Ablauf der Zügelaktion.

Das Sozialamt war bisher in der «Titanic» (Postgebäude) eingemietet. Bild: Andreas Toggweiler

Am neuen Standort werden die 44 Mitarbeitenden der Sozialen Dienste über 1000 Quadratmeter Bürofläche verfügen und dank der räumlichen Nähe zum Netzwerk (55 Mitarbeitende im selben Trakt des Ebosa-Areals) können die eingeleiteten Synergien besser umgesetzt werden.

Der Arbeitsmarkt funktioniert laut Kämpfers Einschätzung zurzeit gut, bei den Sozialen Diensten sei man aber nach wie vor stark gefordert durch die Flüchtlingssituation. Der Hilferuf an die kantonalen Behörden habe dazu geführt, dass die Wiedereröffnung eines Durchgangszentrums in der geschützten Operationsstelle vorerst vom Tisch sei.