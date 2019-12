Networking, Würste und Superstars: Grenchner Track Cycling Challenge hat viel zu bieten

Weltklassesport, nahbare Athleten und gesellschaftlicher Anlass: Die fünfte Ausgabe der zweitägigen Track Cycling Challenge lockte wiederum zahlreiche Zuschauende ins stimmungsvolle Tissot Velodrome. Zur Austragung kamen alle Disziplinen, die diese Sportart so attraktiv und packend machen: verwegene Sprints, mitreissende Verfolgungsduelle und spannende Auseinandersetzungen auf den längeren Distanzen. Es hat sich in der Zwischenzeit herumgesprochen, dass auch Zuschauende, die mit Fachbegriffen wie Scratch, Keirin, Punkterennen, Elimination, Tempo Race und anderen nicht so viel anfangen können, im Velodrome gut aufgehoben sind. Die beiden Speaker, Radsport-Experte Christian Rocha, und der ehemalige Weltklasseathlet Franco Marvulli führen jeweils in die Disziplinen ein, verlieren auch bei turbulenten Rennverlauf die Übersicht nicht und verleiten gestandene Sportler zu knackigen Aussagen.

Mark Cavendish kam noch nicht auf Touren

Absoluter Superstar in diesem Jahr war der Brite Mark Cavendish, der schon an die 50 Sprintsiege an den «Grands Tours» (Giro, Vuelta, Tour de France) sowie einen Strassen-WM-Titel auf seinem Konto hat. Nun will es der ehemalige Bahnfahrer noch einmal auf der Piste wissen: Die Olympischen Spiele in Tokyo locken. Vor vier Jahren in Rio hatte er sich im Omnium hinter Sprintkollege Elia Viviani die Silbermedaille geholt. Auf der ultraschnellen Bahn im Schweizerischen Nationalstadion ging er unter anderem im Scratch, einem «normalen» Radrennen einfach auf der Bahn, an den Start. Die Konkurrenz machte ihm aber das Leben schwer und schliesslich musste sich der Sprinter von der Isle of Man mit dem sechsten Platz begnügen. Aber auch sonst war das 150-köpfige Teilnehmerfeld aus über 20 Nationen mit Fahrern gespickt, die bereits zu Medaillenehren an internationalen Meisterschaften gekommen sind.

In den meisten Disziplinen musste man schon hochdekorierte Fahrerinnen und Fahrer hinter sich lassen, um nur schon das Podest erklimmen zu können. Ein wahres Feuerwerk brannten die Damen von der Britischen Insel ab. Die vierfache Olympiasiegerin Laura Kenny und ihre Teamkollegin, die mehrfache Weltmeisterin Elinor Barker, waren in den diversen Disziplinen, in welchen sie starteten, kaum zu bezwingen. Einen Achtungserfolg gab es dabei für Andrea Waldis, die in der Elimination auf den starken dritten Rang fuhr. Zu erwähnen gilt es dazu den feinen Sieg von Théry Schir im Omnium, einen Dreifach-Erfolg für die französischen Sprinter und schliesslich schwang auch die «radfahrende Eisläuferin» Laurine van Riessen im Keirin obenaus. Zur Erklärung: Die Niederländerin hatte sich bereits an den Olympischen Winterspielen in Vancouver eine Medaille geholt. Nun will sie diese Leistung in Tokyo auch als Radfahrerin erbringen.