Nachfolge Peter Brotschi Sesselrücken im Grenchner Gemeinderat: Zwei Neue rücken nach Die Demissionen von Mitte-Gemeinderat Peter Brotschi und von SVP-Ersatzgemeinderat Markus Mehr haben Folgen: Für Brotschi rückt Tobias Neuhaus als ordentliches Mitglied der Mitte nach, für Markus Mehr wird Daniel Lack neuer 1. Ersatzgemeinderat für die SVP.

Tobias Neuhaus wird neues ordentliches Mitglied der Mitte-Fraktion im Grenchner Gemeinderat. zvg

Der Mitte-Gemeinderat und frühere Kantonsrat Peter Brotschi hat bekanntlich auf Ende des letzten Jahres demissioniert. Für ihn rutscht der 1. Ersatz, Tobias Neuhaus in den Gemeinderat nach.

Auch bei den Ersatzgemeinderäten gibt es demzufolge eine Veränderung: Simon Klaus (Mitte) ist neu 1. Ersatzmitglied, Roland Hartmann Fluri (Mitte) 2. Ersatzmitglied und Dominik Heiri (Mitte) 3. Ersatzmitglied.

Tobias Neuhaus ist 35-jährig, verheiratet und Vater eines Kindes. Der diplomierte Drogist ist in diversen Organisationen in Grenchen engagiert, so zum Beispiel bei der Pfadi Johanniter, beim Chaotix-Chor, der Schopfbühne Grenchen und beim Grenchner Samichlaus. Neuhaus ist ausserdem reformierter Kirchgemeinderat und Co-Präsident der Mitte Grenchen.

Neuhaus bezeichnet sich als «Familienmensch», liest gerne und interessiert sich für Politik, Musik und Theater.

Neuer Ersatz bei der SVP-Fraktion im Gemeinderat

Daniel Lack wird für die Grenchner SVP 1. Ersatzgemeinderat. zvg

Bei der SVP Grenchen hat überraschend Parteipräsident Markus Mehr aus persönlichen Gründen demissioniert, er war 1. Ersatzgemeinderat. Für ihn rückt Daniel Lack nach und gilt ebenso wie Neuhaus bis Ende der Legislatur 2021–2025 als gewählt.

Daniel Lack ist 40 Jahre alt, verheiratet und Vater zweier Töchter. Er ist im Familienunternehmen tätig, als Leiter Reinigung und Malerei. Lack fährt gerne in die Berge zum Skifahren, verbringt viel Zeit mit seiner Familie und bereist die Schweiz und das Ausland. Besonders die Westküste Amerikas, die er mit seiner Frau bereiste, hat es ihm angetan, die möchte er auch noch gerne seinen Töchtern zeigen, sagt er.