Nach Baustopp beim Wiederaufbau: Die ersten Hotelzimmer im «Passage» sollen ab Februar bereit sein

Am 12. September 2018 wurde der Dachstock und das oberste Geschoss des Hotels Passage am Grenchner Marktplatz ein Raub der Flammen. Der spektakuläre Vollbrand nach einem Blitzschlag konnte zwar von der Feuerwehr rasch gelöscht werden – allerdings um den Preis, dass das ganze Gebäude Wasserschäden davontrug und weite Teile einer Totalsanierung unterzogen werden mussten.

In einer ersten Stufe wurde das Restaurant im Hochparterre erneuert und konnte dank einer Parforce-Leistung des Teams bereits auf Weihnachten 2018 wieder eröffnet werden. Der Wiederaufbau des Dachstockes und des obersten Hotelgeschosses wurde ebenfalls rasch vorangetrieben und hätte laut Einschätzung von Hoteleigentümer Antonio Gonzalez und Architekt Franco Berrafato per Ende September 2019 abgeschlossen sein sollen.

Bauarbeiten wurden gestoppt

Allerdings blieb das Baugerüst bis über dieses Datum hinaus stehen und auch heute noch sind grosse Teile des Gebäudes eingerüstet. Von einer Eröffnung des Hotels mit Gästezimmern war bisher keine Rede. Das wirft Fragen auf.

Fragen, die Antonio Gonzalez allerdings gerne beantwortet. «Die Bauarbeiten mussten wegen einer Verfügung der Behörden unterbrochen werden», erklärt er. Es sei zu einem «Missverständnis» zwischen Gebäudeversicherung – sie zahlt für den Wiederaufbau des Hotels – dem Architekten und den Grenchner Baubehörden gekommen, umschreibt Gonzalez das Problem. Dies hatte zur Folge, dass ein neues Baugesuch eingereicht werden musste. Das Problem hat sich laut Gonzalez bei der Umsetzung der Brandschutzvorschriften in den oberen Stockwerken ergeben.