«Mords Schweiz» Das zweite Schweizer Krimifestival im Parktheater Grenchen ist in den Startlöchern Die Nominationen für den Schweizer Krimipreis, der am 16. September im Rahmen des zweiten Schweizer Krimifestivals in Grenchen vergeben wird, sind bekannt. Am 9. August erscheint der nächste Sammelband mit Schweizer Krimis.

Paul Ott, hier im Krimiarchiv in Grenchen, gibt zusammen mit Barbara Saladin einen weiteren Sammelband mit Schweizer Kurzkrimis heraus. Bild: Oliver Menge

Von Freitag, 15., bis Sonntag, 17. September, findet im Parktheater Grenchen die zweite Ausgabe des Schweizer Krimifestivals statt. Das erste Festival wurde 2021 ebenfalls hier durchgeführt. Trägerschaft des Anlasses ist Krimi Schweiz – Verein für schweizerische Kriminalliteratur, der über 90 Autorinnen und Autoren des Genres aus allen Landesteilen zu seinen Mitgliedern zählt. Präsident und Gründer des Festivals ist der Solothurner Krimiautor Christof Gasser.

Über 50 Autorinnen und Autoren werden laut einer Mitteilung am Festival teilnehmen. Den Auftakt bildet am Freitagabend ein szenisches Dinner, in dessen Verlauf die Gäste einen «spektakulären Mord während der Dreharbeiten zu einem James-Bond-Film» zu lösen haben.

Plakat des 2. Schweizer Krimifestivals. Bild: zvg

Lesungen, Vorträge, Autogrammstunden

Von Samstagmorgen bis Sonntagnachmittag finden Roman-, Anthologie- und Kurzlesungen sowie Gespräche und Vorträge rund um den Kriminalroman statt. Zudem haben Krimifans die Möglichkeit, ihren Lieblingsautorinnen und -autoren an Signierstunden zu begegnen.

Am Samstagabend wird ebenfalls zum zweiten Mal der Schweizer Krimipreis verliehen. Die Auszeichnung geht an die drei besten Autorinnen und Autoren für ihre zwischen April 2021 und Dezember 2022 erschienenen Romane.

Eine fünfköpfige interdisziplinäre Jury hat folgende Werke nominiert: «Le rituel des fleurs» (Édtions Montsalvens) von Danielle Cudré-Mauroux (VD), «La strada oscure» (Edizione Guanda Noir) von Andrea Fazioli (TI), «Les larmes du lagon» (Éditions Slatkine) von Nicolas Feuz (NE), «Stumme Schreie» (Unionsverlag) vonPetra Ivanov (ZH), «Les inexistants» (BSN Press) von Catherine Rolland (NE), «Langstrasse» (Gmeiner) von Andreas Russenberger (ZH) und «Vollmondhonig» (edition 8) von Peter Weingartner (LU).

Weiterer Sammelband mit Schweizer Kurzkrimis

Titelbild des neuen Sammelbands, der am 9. August erscheint. Bild: zvg

Am 9. August und damit rechtzeitig auf das Krimifestival erscheint zudem ein weiterer Band mit Schweizer Krimis, herausgegeben von Paul Ott und Barbara Saladin. Da wird gemordet, gerächt, gestohlen und gemauschelt. In 23 Geschichten, davon acht in Französisch, berichten Autorinnen und Autoren vom kriminellsten Pflaster der Schweiz, einem Mann, der vom Himmel fiel, einer Flaschenpost im Meer und einem Raubüberfall nach Genfer Art. Ihre blutige Spur führt von Basel nach Graubünden und von St. Gallen über Zürich bis ins Wallis, in die Waadt und ins Tessin – überall lauert das Verbrechen. Und am Ende landet jeder Verbrecher vor dem Richter oder seinem Henker. Oder kommt er ungeschoren davon?

Folgende Autorinnen und Autoren sind vertreten: Sabina Altermatt, Wolfgang Bortlik, Saskia Gauthier, Silvia Götschi, Bruno Heini, Gabriela Kasperski, Paul Lascaux, Sunil Mann, Susanne Mathies, Armin Öhri, Stephan Pörtner, Barbara Saladin, Severin Schwendener, Peter Weingartner, Raphael Zehnder, Michel Bory, Olivier Chapuis, Nicolas Feuz, Olivia Gerig, Corinne Jaquet, Marie Javet, Catherine May und Emmanuelle Robert.

Krimi-Archiv wird weiter aufgebaut

Co-Herausgeber Paul Ott schreibt selber unter dem Pseudonym Paul Lascaux. Der Germanist und Kunsthistoriker aus Bern kuratiert seit zwei Jahren auch das Grenchner Krimiarchiv im Keller der Grenchner Stadtbibliothek. In den letzten 40 Jahren hat er vor allem Kriminalromane veröffentlicht. Als Herausgeber von Krimianthologien und Mitinitiator des Schweizer Krimifestivals «Mordstage» in Grenchen hat er sich einen Namen gemacht.