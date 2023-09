Modellflugtag Die Kleinen fliegen wie die Grossen: Die Modellfluggruppe Grenchen lädt zum Flugtag ein Der Himmel über dem Flughafen Grenchen gehört am Sonntag, 17. September den Modellflugzeugen. Am Modellflugtag gibt es eine Flugshow mit originalgetreuen Modellen.

Am Modellflugtag auf dem Flughafen Grenchen können die Darbietungen in der Luft und die Flugzeuge am Boden bewundert werden. Bild: Peter Brotschi

Es ist seit Jahrzehnten eine Tradition, dass der Flughafen Grenchen einmal im Jahr ganz der Modellfluggruppe Grenchen des Aero-Clubs der Schweiz gehört. Stündlich haben die «Grossen» zwar Slots für Starts und Landungen, sonst aber dominieren auf dem Flughafen die kleineren Flugzeuge, in deren Reihen aber wiederum ganz kleine und grosse Modelle zu sehen sein werden.

Am Modellflugtag stehen Flugzeuge im Vordergrund, die massstabgetreu nachgebaut sind und dem grossen Vorbild bis zum letzten Detail gleichen. Auch dieses Jahr werden viele originalgetreue Modelle von Kampfjets zu sehen sein: So präsentiert das Swiss Jet Scale Team einen Block mit den ehemaligen Einsatzflugzeugen der Schweizer Luftwaffe. Das Swiss Formation wird eine flugakrobatische Show zeigen mit den Trainingsjets Aero L39 Albatros und zauberhaften Figuren am Himmel.

Der Modellflugtag findet am Sonntag beim Flughafen Grenchen statt. Bild: Modellfluggruppe Grenchen

Während des siebenstündigen Anlasses wird die ganze Breite der Luftfahrt präsentiert, vom Segelflug bis zu den schweren Maschinen. Der neue Flughafenchef Michael Steinbach zeigt zusammen mit Toni Kaufmann ein Kunstflugprogramm mit Segelflugzeugen und Rauch. Im Bereich Helikopter transportiert Michael Tschiemer seinen Super Puma mit Wasser: Man wird also im Kleinen zu sehen bekommen, was die grossen Helis der Luftwaffe bei den Waldbrandeinsätzen im Wallis und in Griechenland geleistet haben.

Auch der Spassfaktor für die Kinder fehlt heuer nicht: Der ganz ungefährliche, aber beliebte «Täfelibomber» kommt mit einem Piper Super Cub zum Einsatz, sodass die Kinder die Bonbons vom Boden des Flughafens auflesen können. Darunter hat es einige kleine Leckerbissen in einem goldenen Papier. Die glücklichen Finder können dann nach selbst mal ein Modellflugzeug steuern (zusammen mit einem Lehrer).

«Warbirds», vorbildgetreu nachgebaut

Der Blick in die Luftfahrtgeschichte zeigt sich mit originalgetreuen Flugzeugmodellen aus den beiden Weltkriegen. Gerade die Militärmaschinen aus der Zeit vor 100 Jahren aus dem Ersten Weltkrieg sind selten zu sehen, doch am Modellflugtag wird man sie am Boden und in der Luft bestaunen können.

Ein weiterer Block befasst sich mit einer Retro-Show, in der Flugzeuge von einst aus der Modellflugszene gezeigt werden, wie etwa eine Impeller-Maschine mit Verbrennungsmotor.

Der diesjährige Modellflugtag wartet mit einer Neuerung auf: Nach der Vorführung kommen die Piloten mit ihren Flugzeugen in eine Box in der Mitte der Zuschauer, sodass diese die Modelle genau anschauen und sich mit den Piloten unterhalten können. Eine Festwirtschaft und die Verlosung eines Modellbaukastens runden den grossen Flugtag der Grenchner Modellfluggruppe ab. (pbg)