Bunt und einzigartig: Nina zeigt ihr Zuhause in Grenchen

Nina und ihre Kinder wohnen in Grenchen in einem Haus voller Schätze, die sie an Flohmärkten, Brokenstuben oder sogar Müllhalden gefunden hat. Wie bunt und einzigartig alles bei ihr Zuhause ist, zeigt sie uns im Video.