Schweizermeisterschaft im Mai Sanierte Minigolf-Anlage beim Parktheater Grenchen: Eine stille Oase inmitten der Stadt wurde Schritt für Schritt aufgewertet Die Minigolf-Anlage beim Parktheater wurde in Etappen saniert. Jetzt wurde auch der ehemalige Restaurant-Bereich neu gestaltet. Snacks und Getränke werden neu übers Parktheater-Restaurant vertrieben.

Einweihung Minigolf-Anlage Grenchen mit Peter Viatte, Präsident Minigolf-Club Grenchen, Argim Asani, Wirt Parktheater und François Scheidegger, Stadtpräsident. Oliver Menge

Die Minigolf-Anlage beim Parktheater wurde in den 1950er-Jahren gebaut und befindet sich als eine von wenigen Bahnen in der Schweiz noch weitgehend im Originalzustand. Die Anlage, die in die Jahre gekommen war, wurde in den vergangenen Jahren Schritt für Schritt saniert.

Mit der Sanierung des Restaurants wurde allerdings zugewartet, da es noch verpachtet war. Ein Update auf die heutigen (Hygiene)-Standards hätte zu unverhältnismässigen Kosten geführt, zumal sich einige Meter nebenan das Parktheater-Restaurant befindet.

Synergien mit Parktheater-Restaurant

Deshalb entschloss sich die Stadt, Synergien mit dem Parktheater zu nutzen. Zusammen mit der Parktheater Gastro AG von Argim Asani wurde nun ein neues Betriebskonzept mit Kiosk erarbeitet und in einem Pachtvertrag festgelegt.

Auch der Minigolf-Club wurde in die Überlegungen einbezogen. Die Minigolf-Anlage wird weiterhin wie schon seit Jahrzehnten von Ernst Hirsbrunner ehrenamtlich betreut. Er wird neu auch Getränke und Snacks für das Parktheater verkaufen.

Die ehemalige Restaurantterrasse wurde saniert und neu gestaltet. Dazu wurde die bestehende Aussenküche rückgebaut, der schiefe Boden nivelliert und mit neuen Platten belegt, ebenso die Freitreppe hinunter zur Minigolf-Anlage. Das Dach wurde komplett saniert.

Die neu gestaltete Fläche kann jetzt ganz mit Bistrotischen und einer Lounge möbliert werden.

«Ich plane künftig Packages anzubieten, beispielsweise bei Tagungen im Parktheater, wo sich die Teilnehmenden bei einer Runde Minigolf erholen können»,

erklärt Parktheater-Wirt Argim Asani. Für solche Gesellschaften ist künftig auch ein erweitertes Catering auf der Minigolf-Terrasse möglich.

Schweizer Meisterschaft Ende Mai

Bald wird es auf der Grenchner Minigolf-Anlage auch wieder nationale Wettkämpfe geben. Zwischen Auffahrt und letztem Mai-Wochenende wird hier die Schweizer Mannschafts-Meisterschaft ausgetragen, wie Klubpräsident Peter Viatte erklärt. Diese wurde wegen Corona bereits zwei Mal verschoben.

In Grenchen werden 10 Herren- und 5 Damenteams um den Meistertitel kämpfen. Zwei starke Teams kommen aus dem Kanton Solothurn: Neuendorf und Gerlafingen. «Bei unserem eigenen Club ist leider das Durchschnittsalter ziemlich hoch», bedauert Grenchens Clubpräsident Viatte. 60 Mitglieder weist der Verein auf, wovon viele bei der Organisation des Anlasses mithelfen werden.

Der Bahnrekord in Grenchen liegt bei 24 Punkten, da kann man sich nur sechsmal einen Zweier leisten. Die schwierigsten Bahnen sind die 4 (Rampe) und die 8 (Vulkan). Hier ist schon mancher Laie verzweifelt. Aber auch die unterste Bahn, die gerade und einfach aussieht, aber ziemlich schief ist, hat es in sich.