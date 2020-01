Hunderttausende Liter Wasser strömen wegen Leitungsbruch aus – Strasse auf über 10 Meter zerstört

Wie Per Just, Geschäftsführer der SWG erklärt, kam es am Donnerstag um 16.50 Uhr an der Leuzigenstrasse zu einem Wasserleitungsbruch. Eine mindestens 50-jährige 300mm-Transportleitung aus Grauguss, die südlich der Bahnlinie in die Fernwasserleitung einmündet, ist geplatzt. Das führte dazu, dass zuerst über der Leitung das Erdreich weggespült wurde und dann das Wasser in einer Fontäne die Strasse durchbrach. Just rechnet damit, dass mehrere Hundert Kubikmeter, also mehrere Hunderttausend Liter Wasser verloren gingen. Zwar habe man die Leitung innerhalb von 10-15 Minuten mit einem Schieber schliessen können. Aber im südliche Teil der Stadt dürfte während dieser Zeit der Druck merklich abgefallen sein.

Bereits am Donnerstag Abend begann die SWG mit den Aufräumarbeiten. Die Leitung wird jetzt freigelegt, damit man sich ein Bild über den Schaden machen kann. Wenn möglich wird eine Schnellreparatur vorgenommen, indem man eine Schelle um die Schadenstelle legt. Aber das wird man erst entscheiden können, wenn die Leitung freigelegt ist. «Wir werden dann entscheiden, ob man die ganze Leitung ersetzen muss und auch, auf welche Art und Weise. Denn unter Umständen ist es nicht möglich, einfach ein Kunststoffrohr einzuziehen, wie das heutzutage oft gemacht wird, da es sich um eine wichtige Transportleitung handelt», erklärt Just.

Man müsse das zuerst rechnen, bevor über das weitere Vorgehen entschieden werde. Die Strasse ist auf einer Länge von mindestens 10 Meter zerstört, da das Fundament weggespült wurde. Weitere Kollateralschäden gebe es seines Wissens bis jetzt nicht.