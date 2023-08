Lommiswil einst und jetzt Vom Dörfli zum Dorf: Zwei Flugbilder zeigen das Siedlungswachstum von Lommiswil Im Abstand von 73 Jahren zeigen zwei Bilder, wie viel in der Gemeinde Lommiswil gebaut worden ist.

Exklusiv für Abonnenten

Lommiswil einst und jetzt Veränderung von 1949 bis 2022 Lommiswil 2022 Lommiswil im Jahr 1949 Das Dorf Lommiswil am schönen Herbsttag des 6. Oktober 2022. Peter Brotschi

«Die Gemeinde im Grünen» – so bezeichnet sich das Dorf Lommiswil im Internetauftritt. Tatsächlich breitet sich die Ortschaft auf einer Terrasse am Fuss des steil aufsteigenden Jurahanges aus und ist umgeben von Feldern und Wäldern. Der Vergleich der beiden Flugaufnahmen von 1949 und 2022 zeigt eine Gemeinde, deren Siedlungsfläche sich stark in die Breite ausgedehnt hat.

Aber dies ist kein Einzelfall im Bezirk Leberberg, sondern die Normalität im ganzen Kanton Solothurn und sogar in der ganzen Schweiz. Die Zahl von 1000 Einwohnerinnen und Einwohnern wurde in Lommiswil 1970 erreicht, im Jahr 1900 waren es laut Angaben im Internet 633 gewesen. Die historische Flugaufnahme zeigt noch ein Bauerndorf mit einer Einwohnerzahl, die irgendwo in der Mitte dieser beiden Zahlen liegen dürfte. Ende des vergangenen Jahres zählte Lommiswil 1614 Einwohner bei 677 Haushaltungen.

Die Grenze zum Wald wird kleiner

Als Orientierungslinie dient die Bahnlinie Solothurn–Moutier, die sich von der linken unteren Ecke durch das alte und neue Bild zieht, bis sie im Gebiet «Im Holz» im Wald Richtung Oberdorf verschwindet. Das zweite Merkmal sind die Steinbrüche an der Juraflanke, die sich im Verlauf der sieben Jahrzehnte verbunden haben und die mit den Dinosaurierspuren mittlerweile berühmt wurden. Der dritte Punkt für einen sicheren Vergleich der beiden Bilder sind die Wälder, die aufgrund des eidgenössischen Waldgesetzes von 1876 ihre Form beibehielten.

Apropos Wald: Das historische Bild zeigt grosse Abstände vom Siedlungsgebiet zu den umliegenden Wäldern. Das ist nun anders: Im Osten schliesst sich das Dorf dicht an die Zunge des Hubelwäldlis und umschliesst dieses sogar. Auch in der Flur «Im Holz» drängen sich die Häuser gegen Oberdorf zu und im Norden bis ganz zum Waldrand.

Auf dem alten Bild von Flugfotograf Werner Friedli (1910–1996) ist in diesem Dorfteil eine nun verschwundene Steingrube deutlich zu sehen. Rechts davon ist in der Waldecke eine Aufforstungsfläche zu erkennen, die sich nun über die Jahrzehnte hinweg dem danebenliegenden Wald angeglichen hat, wie die neue Flugaufnahme dokumentiert.

Obstbäume – sie verschwinden aus den Dorfbildern

Das alte Bild zeigt zu einem grossen Teil Bauernhäuser, die links und rechts der Hauptstrasse gruppiert sind. Diese Häuser existieren zu einem grossen Teil heute noch, gehen aber in der dichter gewordenen Masse der Liegenschaften unter. Früher lagen überall in der Schweiz zwischen dem Siedlungsgebiet und der Umgebung oft ausgedehnte Obstgärten mit Hochstammbäumen.

Das war auch im Lommiswil nicht anders, wie das Bild von 1949 zeigt. Die hat sich komplett gewandelt, die Hofstätten sind wie wegrasiert. Auch darin ist Lommiswil nicht allein, diese Entwicklung zeigen die Landschaftsaufnahmen von einst und jetzt in der ganzen Schweiz.

Auffallend auf dem Foto von 1949 ist das Schulhaus, welches dominant an der Dorfstrasse steht. Bemerkenswert ist, dass nördlich davon fast keine Gebäude mehr zu finden sind.

In jüngerer Zeit hat sich dieses Gebiet baulich sehr stark entwickelt, sodass die Lücke zwischen dem einstigen Dorfkern und dem Gebiet «Im Holz» vollständig geschlossen wurde. Die neuere Schulanlage befindet sich am östlichen Siedlungsrand, also rechts in der Mitte. Unweit davon sticht der Bau der 1967 erstellten römisch-katholischen Heilig-Geist-Kirche heraus.

Grosse unbebaute Flächen vom Siedlungsgebiet umgeben

Auf der heutigen Luftaufnahme von Lommiswil fällt die grosse Freifläche im südwestlichen Teil auf. Die Raumplanung wirkt denn hier auch eher vom Zufall gesteuert respektive hing wohl von der Verfügbarkeit des Baulands ab.

Ohne den politischen Einzelfall zu kennen, wollte man wohl unbedingt Bauinteressenten Land zur Verfügung stellen, auch wenn es keinen direkten Anschluss zum bisherigen Siedlungsgebiet gab. Solche Entwicklungen sind im Kanton Solothurn in vielen weiteren Ortschaften zu beobachten. Am Boden fällt dies meist nicht so auf. Aber von oben sieht man alles, was die Raumplanung gemacht – oder eben unterlassen – hat.