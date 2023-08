Impressionen aus Solothurn Lommiswiler Louis Flury holt sich den Tagessieg beim Aareschwimmen – den Organisatoren machte das viele Gras zu schaffen

In etwas weniger als 14 Minuten legte Louis Flury die 1300 Meter lange Strecke beim Aareschwimmen in Solothurn zurück. Doch neben dem Spitzensport gab es auch den Plauschwettbewerb – dieser zog allerdings weniger Personen an.